В китайской провинции Хейлунцзян нашли останки советских солдат

В понедельник официально завершилась первая китайско-российская экспедиция по поиску останков советских солдат, принимавших участие в ВОВ. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Хэйлунцзянская экономика».

Совместная китайско-российская экспедиция по поиску останков официально началась 12 мая 2015 года в городе Мулэн провинции Хэйлунцзян. Поисковая группа состояла из 17 российских специалистов, китайской археологической экспедиции и студентов-волонтеров.

Во время месячного поиска, группа нашла 7 останков советских солдат. Поисквая группа передала найденные останки и вещи солдат отделению гражданской администрации Муданьцзяна.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.