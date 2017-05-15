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Бизнес-гороскоп: Весы испытают финансовый недовес
Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая
ОВЕН. Эта неделя весьма благоприятна для зарабатывания денег, а вот с тратами пока повремените. Во вторник вероятны новые денежные поступления. Возможны удачные поездки и встречи с интересными людьми. В четверг возможны внезапные проверки на работе.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе не рекомендуется заниматься вопросом размещения своих финансовых накоплений. В понедельник и вторник нежелательно носить при себе крупные суммы денег, берегите свой кошелек от себя же - будет соблазн потратить слишком много.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам понадобится реализм, позволяющий соразмерить ваши желания и возможности. Впрочем, финансовое положение стабильно. Вас ждут новые выгодные предложения. К тому же вы окажетесь отличным посредником для бизнеса друзей.
РАК. Финансовое положение достаточно стабильно, но вас ситуация не вполне устраивает. Потерпите немного, проявите скромность, а не жадность. Пятница может принести желаемое улучшение. Будьте внимательны при оформлении анкет и заполнении документов. Там не должно быть ошибок.
ЛЕВ. В понедельник вас может посетить интересная идея, постарайтесь ее изложить на бумаге. В среду оградите себя от навязчивых деловых предложений. Сейчас не время менять работу и партнеров. В вашем коллективе могут появится перспективные новички, присмотритесь к ним.
ДЕВА. Новые финансовые поступления звезды пока не пророчат. Зато весьма вероятны незапланированные затраты. Весьма желательно составить план расходов на всю неделю. Есть риск забыть пароль от банковской карты. Не спешите, лучше еще раз проверьте цифры, если хотите избежать блокировки.
ВЕСЫ. Финансовые вопросы заставят несколько ограничить свои желания. Не доверяйте предложениям, сделанным во второй половине недели, сколь бы заманчивы они ни были. В среду вы можете успешно выступить с докладом или предложить начальству интересную идею.
СКОРПИОН. В понедельник вероятны крупные денежные поступления, отложите часть суммы, не забывайте, что впереди отпуск. В среду и пятницу благоприятны приобретения и покупки. Ваш авторитет возрастет, вам могут предложить повышение. Пусть объем работы вас не пугает, ведь она будет интересной.
СТРЕЛЕЦ. Основные заработки сейчас могут быть связаны с поездками или преподаванием. Вторник - удачный день для решения вопросов, которые касаются недвижимости. В четверг и пятницу лучше не полагаться на коллег и все делать самостоятельно.
КОЗЕРОГ. Неделя стабильна в финансовом плане. Во вторник возможны денежные поступления. Среда - самый опасный день, на работе могут возникнуть конфликты. В пятницу хорошо бы приобрести что-нибудь серьезное и действительно необходимое, а не разбрасываться по мелочам. В выходные возможны незапланированные расходы, которые будут весьма ощутимы.
ВОДОЛЕЙ. С финансами на этой неделе будет туговато. Расходы обещают быть заметно выше доходов, при этом залезать в долги было бы крайне нежелательно. Чтобы избежать кризиса, необходимо проявить максимальную деловую активность.
РЫБЫ. Во вторник нежелательно давать деньги в долг, да и брать крупные суммы в кредит не стоит. Все дни кроме среды, можно без опасений решать различные вопросы финансово-экономического характера, а вот в среду есть риск серьезно просчитаться или быть обманутым.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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