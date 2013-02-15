В Таиланде блюда из крыс готовят всеми возможными способами

Такую еду очень любит местное население и туристы.

В северных и центральных провинциях Таиланда блюда из крыс пользуются большим спросом. В Сукотай провинции Пхитсанулок местная супружеская пара занимается приготовлением крыс всеми возможными способами.

«Не стоит думать, что вам вместо курицы подадут мясо крысы, – пишет издание Good days . – Оно гораздо дороже и свинины, и говядины. Это не паразитирующие грызуны – они выращены на фермах Вьетнама и оттуда поставляются в Таиланд».

Если свиная вырезка стоит от 95 до 120 батов (1 доллар США = 30 батов), то килограмм крысиных тушек стоит 200 бат. Самбун и её муж говорят, что такие деликатесы местные жители покупают по 3-5 кг, да и туристы не прочь полакомиться, сообщает РИА "Новый Регион".

