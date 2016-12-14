Бизнес-гороскоп на неделю: Стрельцы настреляют денег у родных и близких

Гороскоп на неделю с 13 по 18 декабря

ОВЕН. Эта неделя может принести вам крупные расходы, а вот уровень доходов останется прежним, поэтому может возникнуть ощущение нехватки денежных средств. Так что будет не лишним научиться экономить и не идти на поводу у рекламы, которая призывает к новым покупкам.

ТЕЛЕЦ. В среду вероятны денежные поступления из дополнительного источника доходов, пусть немного, но лучше, чем ничего. В пятницу, прежде чем поставить свою подпись под деловыми бумагами, стоит лишний раз их перечитать. Не исключено, что в субботу придется работать. В воскресенье будут удачными покупки для дома.

БЛИЗНЕЦЫ. Основная задача этой недели - придумать, разработать и начать новые финансовые проекты. Вы с этим блестяще справитесь, если сумеете прогнать лень и неверие в свои силы. Уже сейчас вероятны новые денежные поступления. А вскоре можете рассчитывать на солидную прибыль.

РАК. Финансовая ситуация явно идет на лад. Вам предложат новый источник дохода. Однако, прежде чем соглашаться, удосужьтесь навести справки, желательно - при помощи максимально надежного источника.

ЛЕВ. Сейчас важно экономно расходовать свои денежные ресурсы, тогда во второй половине недели вы порадуетесь своей предусмотрительности. Звезды говорят, что не стоит брать кредиты, особенно если у вас уже есть ипотека.

ДЕВА. На этой неделе вас может ожидать временное финансовое затишье, поэтому старайтесь покупать только самое необходимое, чтобы не оказаться без средств. В четверг не затевайте новых дел и не спорьте с начальством, иначе вы надолго увязнете в болоте проблем.

ВЕСЫ. Начало недели благоприятно для улучшения вашего финансового положения. Постарайтесь не давать партнерам и начальству обещаний, которые трудно будет выполнить. На работе, похоже, придется искать общий язык с новыми сотрудниками.

СКОРПИОН. Вас порадует стабилизация положения в финансовой сфере. Звезды обещают рост зарплаты и возникновение дополнительных источников дохода. Причем работа будет вам нравится. И выполнятся не только ради денег, но и из интереса. В пятницу или субботу вероятны денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ. Материальная поддержка может прийти со стороны родственников и близких людей, это ободрит вас и позволит воплотить в жизнь ваши идеи. Вас может ждать приятный финансовый сюрприз. Позвольте себе часть денег истратить на развлечения, но не перестарайтесь.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь найти в своей работе привлекательные стороны, помимо зарплаты. Финансы могут появиться не из тех источников, из которых вы предполагали. Это позволит вам не экономить на мелочах. Но будьте предельно внимательны в выходные дни, следите за своим кошельком.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение вполне стабильно, не помешает отложить некоторую сумму на подарки для близких к наступающим праздникам. Вторник - удачный день для приобретения одежды и обуви. В четверг возможны деловые предложения, которые, увы, неосуществимы.

РЫБЫ. Благоприятное время для заключения договоров и сделок в разнообразных сферах деятельности. Вероятны внезапные поездки, командировки. Деньги у вас есть, и будут стабильно всю неделю, но на крупные покупки и дорогие подарки средств пока недостаточно.