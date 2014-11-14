Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китаянки признали Путина идеальным кандидатом в мужья
Несмотря на усилия местной цензуры, 11 и 12 ноября в китайской соцсети Weibo продолжились обсуждения «случая с шалью» на саммите АТЭС в Пекине, пишет lenta.ru.
Жительницы Поднебесной назвали президента РФ Владимира Путина, подавшего теплую накидку первой леди Пэн Лиюань, идеалом потенциального мужа, а также запустили хэштеги «Заботливый Путин» (#普京暖男) и «Путин джентльмен» (#普京绅士).
В ходе онлайн-обсуждений случая, произошедшего 10 ноября, китаянки высказали лестные для российского лидера мнения. В частности, женщины сочли, что забота Путина о Лиюань была «поступком уверенного в себе мужчины, который не обращает внимания на мнение других».
«Проявление нежности от мужчины из стали. Путин действительно модель для подражания», — отметила одна из участниц обсуждения.
Представительницы прекрасной половины Китая также выражали сожаление, что местным мужчинам не хватает романтичности и галантности, а также осудили современную идею равенства полов. «Если уж выходить замуж, то за такого человека, как Путин», — написала одна из пользователей Weibo.
Ранее китайские специалисты по цензуре удалили со всех национальных интернет-ресурсов видео, на котором президент России Владимир Путин подает и накидывает плед на плечи Пэн Лиюань — супруге председателя КНР Си Цзиньпина. Тем не менее публикации на данную тему, как и соответствующие хэштеги, продолжают появляться в Weibo (китайский аналог соцсети Twitter).
Новости тематики
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- В Китае построят парный супернебоскреб высотой 1 километр
- Чтобы выиграть в новой лотерее, нужно угадать погоду
- Китаянки признали Путина идеальным кандидатом в мужья
- Южная и Северная Кореи создадут единый словарь корейского языка
- Под боком у Приморья Китай развернул строительство военного монстра
- Северная Корея потеряла в Японском море боевой корабль
- Эксперты: За фасадом китайского экономического чуда зреет протест
- Вице-премьер правительства Таиланда намерен ужесточить правила въезда иностранцев
- В Таиланде отдыхающих подстерегают ядовитые медузы "португальские кораблики"
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Китайцы мечтают жениться на русских красавицах
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
Ну и пусть забирают себе. может хоть там за коррупцию расстреляют.