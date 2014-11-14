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Китаянки признали Путина идеальным кандидатом в мужья

14 Ноября 2014, 09:35 | В мире

Несмотря на усилия местной цензуры, 11 и 12 ноября в китайской соцсети Weibo продолжились обсуждения «случая с шалью» на саммите АТЭС в Пекине, пишет lenta.ru.

Жительницы Поднебесной назвали президента РФ Владимира Путина, подавшего теплую накидку первой леди Пэн Лиюань, идеалом потенциального мужа, а также запустили хэштеги «Заботливый Путин» (#普京暖男) и «Путин джентльмен» (#普京绅士).

В ходе онлайн-обсуждений случая, произошедшего 10 ноября, китаянки высказали лестные для российского лидера мнения. В частности, женщины сочли, что забота Путина о Лиюань была «поступком уверенного в себе мужчины, который не обращает внимания на мнение других».

«Проявление нежности от мужчины из стали. Путин действительно модель для подражания», — отметила одна из участниц обсуждения.

Представительницы прекрасной половины Китая также выражали сожаление, что местным мужчинам не хватает романтичности и галантности, а также осудили современную идею равенства полов. «Если уж выходить замуж, то за такого человека, как Путин», — написала одна из пользователей Weibo.

Ранее китайские специалисты по цензуре удалили со всех национальных интернет-ресурсов видео, на котором президент России Владимир Путин подает и накидывает плед на плечи Пэн Лиюань — супруге председателя КНР Си Цзиньпина. Тем не менее публикации на данную тему, как и соответствующие хэштеги, продолжают появляться в Weibo (китайский аналог соцсети Twitter).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: семья  Путин  китай 



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Комментарии

  • поЦоны с раЁна11:02, 14.11.2014#

    Ну и пусть забирают себе. может хоть там за коррупцию расстреляют.

  • Б23211:20, 14.11.2014#

    Путин действительно человек из стали. Уж сколько раз ему открыто говорили, что коррупция в стране зашкаливает, но он твёрдо стоит на своём - подталкивает коррупцию к новым высотам. )

  • Псевдоним11:25, 14.11.2014#

    Не несите ересь, Путин лучший!

  • Псевдоним16:30, 14.11.2014#

    Китаянки признали Путина идеальным кандидатом в мужья, а сами китайцы признали идеальным кандидатом в ж. . . ы .

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