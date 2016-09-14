Бизнес-гороскоп: Водолеям стоит "заливать" начальству только по делу

Гороскоп с 12 по 18 сентября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. Не попадитесь на удочку интриганам, это может отразиться на вашей финансовой стабильности. Неожиданно может появиться дополнительная работа. Подарок, который могут вам преподнести на этой неделе, обрадует вас, но и обяжет к чему-то взамен.

ТЕЛЕЦ. На понедельник не стоит планировать слишком много дел, связанных с решением финансовых вопросов. В среду риск может оправдаться, если искренне верить в победу. В пятницу вас могут порадовать новые денежные поступления, постарайтесь не потратить все в выходные.

БЛИЗНЕЦЫ. Особо крупных звезд с финансового небосклона хватать не придется. Однако, на то, чтобы неплохо отдохнуть, деньги у вас найдутся, так что не отказывайтесь от развлечения. В среду и пятницу проявите настойчивость в решении финансовых вопросов, это принесет вам немалую прибыль.

РАК. Финансовое положение наконец-то начинает вас радовать. Можно вздохнуть спокойно и не обременять себя латанием бюджетных дыр. Ваши сосредоточенность, активность и оригинальные идеи позволят добиться еще большего успеха. В среду вероятны новые денежные поступления.

ЛЕВ. Неделя благополучна в финансовом плане, однако сохраняйте в тайне информацию о ваших доходах. Посторонним о них знать не нужно. Возможен незапланированный заработок, однако вам придется для этого потрудиться.

ДЕВА. Все бы было хорошо, но вас, как магнитом, тянет к сомнительным финансовым схемам. Старайтесь обсуждать все свои дела с тем, кому доверяете. Дельный совет вам не помешает. Это должно уберечь вас от совсем уже неосмотрительных трат.

ВЕСЫ. На этой неделе вам необходимо держать сферу финансов под неусыпным контролем. Не стоит без крайней нужды давать деньги в долг родственникам и знакомым, а вот собственные долги, если они есть, вернуть придется. В пятницу не носите с собой крупных сумм, пользуйтесь банковской картой.

СКОРПИОН. В среду могут оказаться удачными даже рискованные действия. Вы сейчас на гребне финансовой волны. Ваша карьера идет в гору. Вероятны неожиданные денежные поступления. Воскресенье - благоприятный день для серьезных покупок и приобретений.

СТРЕЛЕЦ. В целом неделя обещает быть финансово стабильной. Вторник - благоприятный день для совершения покупок. Конфликты, пришедшиеся на четверг, могут негативно отразиться на вашем финансовом положении, так что будьте в этот день предельно осторожны. В пятницу, по утверждению звезд, возможны интересные предложения, связанные с подработкой.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение вряд ли будет вас устраивать, вне зависимости от его состояния. В общем - не прибедняйтесь, дела не так уж плохи, если не совершать слишком уж необдуманных трат. Денежные поступления ожидаются во второй половине недели.

ВОДОЛЕЙ. Если вы проявите инициативу и сумеете рассказать о своем проекте начальству или спонсорам, вас ждет успех. Вторник и среда - оптимальные дни для заключения договоров и сделок. В четверг не позволяйте впутать себя в авантюрную историю.

РЫБЫ. Во вторник и среду вероятны новые денежные поступления. На серьезное дело вполне можно потратить значительную часть вашего финансового ресурса, но не сразу, а только после того, как вы проанализируете ситуацию. Пятница - удачный день для переговоров и деловых встреч в неофициальной обстановке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.