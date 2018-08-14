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Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа
ОВЕН. На этой неделе крайне важно четко выполнять обещания, старайтесь не разочаровывать деловых партнеров. В четверг или пятницу возможны новые финансовые поступления. Но если вы еще не были в отпуске, то все деньги уйдут на него.
ТЕЛЕЦ. Ставьте перед собой новые амбициозные цели в профессиональном плане, иначе вам станет скучно и неинтересно. А это совсем не то, что нужно для развития карьеры. Звезды обещают вам успех, если вы приложите усилия.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет дополнительная прибыль. Ваши идеи выльются в интересный, творческий проект. Вы будете востребованы и сумеете хорошо заработать. Так что в финансовом плане все сложится удачно.
РАК. Вероятны некоторые финансовые затруднения. Однако вы сможете все преодолеть и зарекомендовать себя как специалист с лучшей стороны. Воскресенье - благоприятный день для крупных покупок.
ЛЕВ. Финансовое положение стабильно. В середине недели вероятно даже улучшение: премия или прибавка к зарплате. Однако важно не тратить слишком много. Приобретайте только то, что вам действительно нужно. Не стоит делать покупки про запас.
ДЕВА. В начале недели не стоит предпринимать решительных шагов в финансовой сфере. Сейчас ваша инициатива не найдет поддержки. Вторая половина недели благоприятна для сделок, связанных с недвижимостью, особенно удачным может стать четверг. В выходные дни вас ожидают непредвиденные хозяйственные траты.
ВЕСЫ. Поступления особо крупных сумм в ближайшее время не предвидится. Во вторник не рекомендуется подписывать договоры, заключать контракты, вести важные переговоры. Четверг - благоприятный день для операций в сфере недвижимости и финансов.
СКОРПИОН. Во вторник и среду будут удачными деловые встречи и переговоры. Вероятно, начальство отметит вас как ответственного работника, даже, возможно, увеличит вам зарплату, что будет весьма кстати. В конце недели у вас появится дополнительный доход.
СТРЕЛЕЦ. Понедельник и среда способствуют расцвету ваших деловых качеств, просто отличные дни для решения ваших финансовых дел и проблем, если таковые имеются. На работе вы с легкостью пройдете любое собеседование или аттестацию.
КОЗЕРОГ. Чем больше вы постараетесь, тем значительнее будут результаты. Но не рекомендуется принимать в понедельник или в пятницу заманчивые предложения, некоторые могут обернуться для вас капканом. В четверг возможны новые денежные поступления. Хорошее время для ремонта квартиры или перестройки дачи.
ВОДОЛЕЙ. Финансовые перспективы на этой неделе выглядят довольно оптимистично. Во вторник направьте свою энергию в сферу бизнеса, это удачный день для заключения всевозможных договоренностей, совершения сделок. В среду или пятницу можно рассчитывать на новые денежные поступления.
РЫБЫ. Финансовое положение стабилизируется. В понедельник и пятницу будут удачны покупки. Во вторник возможны проблемы с банками. Карту могут заблокировать или платеж рискует не пройти.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com
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