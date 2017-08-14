Бизнес-гороскоп: Весам стоит разложить финансы равномерно по чашам

Гороскоп на неделю с 15 по 20 августа

ОВЕН. В начале недели вероятны финансовые сложности. Отнеситесь к данной ситуации спокойно, так как к выходным положение изменится к лучшему. Но не стоит планировать крупных приобретений. И вообще сейчас лучше больше работать и меньше ходить по магазинам.

ТЕЛЕЦ. В ближайшие дни не следует покупать ничего дорогого, если только данный предмет не является остро необходимым немедленно. На работе возможно перемены, реорганизации, изменения в составе руководства. Будьте готовы ко всему. Во второй половине недели вероятны интересные предложения.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе будьте сдержанны в разговорах с начальством и подчиненными. Вы явно на хорошем счету, постарайтесь и дальше показывать высокие результаты. Особое внимание стоит обратить на ту информацию, которая поступит к вам во вторник. В выходные отдохните за городом.

РАК. Вам необходимо в финансовой сфере сосредоточиться на самом главном, откажитесь от излишнего разнообразия. В понедельник и среду будут удачны покупки. В пятницу возможны денежные поступления.

ЛЕВ. Финансовое положение начинает стабилизироваться, появится возможность хорошо отдохнуть. В четверг вероятны новые денежные поступления. В четверг вам придется отчитываться о проделанной работе, подготовьтесь получше.

ДЕВА. Финансовое положение может вызывать некоторое внутреннее раздражение, постарайтесь не реагировать на это слишком болезненно. В среду можно ожидать получения приятной новости в рабочей сфере, а вскоре вас ждет и прибыль.

ВЕСЫ. Затишье в финансовом плане может стать неожиданностью для вас. Поэтому очень важно четко распределить все необходимые затраты в течение всей недели. В четверг может состояться неприятный разговор с начальством из-за ошибок и недоделок. Но у вас будет возможность всё исправить.

СКОРПИОН. На нынешней неделе в сфере финансов всё будет весьма удачно. Вам поднимут зарплату или выплатят премию. Начальство явно довольно вами, с коллегами складываются комфортные отношения. К тому же вам предложат интересую подработку. Благоприятные перемены в финансовом отношении - это просто бальзам на вашу исстрадавшуюся душу.

СТРЕЛЕЦ. В финансовом плане все будет обстоять достаточно благополучно, это позволит вам чувствовать себя уверенно и спокойно. И даже порадовать близких приятными покупками для дома и семьи. Вторник благоприятен для составления договоров и заключения сделок. На вторую половину недели не стоит планировать деловые встречи - только телефонные разговоры и переписку.

КОЗЕРОГ. Понедельник будет благоприятен для важной встречи или командировки, которая весьма положительно отразится на вашем финансовом положении. На этой неделе ваши расходы будут значительно преобладать над доходами. В субботу желательно не давать денег в долг, даже близким друзьям.

ВОДОЛЕЙ. В среду и четверг вероятны новые денежные поступления. Не исключено, что на работе вам дадут неожиданную премию или сделают подарок. Однако доверие нужно оправдать. Так что готовьтесь к новым ответственным заданиям.

РЫБЫ. Финансовое положение стабилизируется, однако на избыток денежных средств рассчитывать не стоит. В понедельник могут измениться планы из-за противодействия недоброжелателей, однако вы сможете отстоять свои интересы. В пятницу не спешите с покупками, сравните цены в разных магазинах.