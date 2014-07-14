Продавать старый смартфон - рисковать персональными данными

Чешский разработчик программного обеспечения AVAST Software показал всем пользователям в мире, что механического удаления файлов недостаточно, так как при помощи несложной утилиты все данные легко восстанавливаются. Такое исследование AVAST провел на проданных аппаратах.

Не смотря на то, что все свои материалы и контакты, предыдущие владельцы старательно удалили, несколько простых операций позволили вернуть всю информацию. Например, было восстановлено около 40 000 фотографий прежних пользователей. Также вернулись электронные сообщения, а так как телефон продавался через интернет, то в некоторых ситуациях удалось даже выявить личность продавца. Особенно поразило специалистов из Программного Центра то, что было на гаджетах.

Нередки случаи обнаружения документов с важными кредитными или банковскими данными, интимные фотографии, порнография и т.д. Спасти от воссоздания ваших данных, по словам руководителя мобильного отдела компании AVAST Software Джуда МакКолгана, можно лишь благодаря полной перезаписи данных. С помощью бесплатных программ, в некоторых случаях удается идентифицировать четырех предыдущих пользователей устройства.

Такое откровение уже создало шумиху на многих форумах, а рейтинги компании AVAST Software стремительно поползли вверх. Любому продавцу своего смартфона следует помнить, что, продавая своего старого любимца, он рискует своей персональной информацией.

ZRPRESS.RU, Владивосток.