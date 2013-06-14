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Пляжи в Пусане открыли раньше обычного
В этом году лето в Корее пришло несколько раньше нежели в прошлом году, в связи с чем уже 1 июня в Пусане состоялось раннее открытие 4-х основных пляжей города. Так, прошло открытие пляжа Хэундэ и пляжа Сончжон, расположенных в округе Хэундэ-гу, а также пляжа Кваналли округа Суён-гу и пляжа Сондо округа Со-гу.
Пляж Хэундэ является самым популярным в стране. Название Хэундэ было придумано ученым Чхой Чхи-Вон династии Силла (57 г. до н.э.-935 г.). Проплывая мимо острова Тонбэксом, он был восхищен им и оставил надпись «Хэ Ун Дэ» на каменной стене острова. Длина пляжа Хэундэ составляет 1,5 км ширина – 30-50 м, площадь – 58,4 кв. м. Жесткий белый песок легко прилипает к коже. Пляжный песок скопился от прибывшего из ручья Чхунчхончхон и перемолотых в течение долгого времени ветром ракушек. Пляж славится различными культурными мероприятиями и фестивалями, проводимыми ежегодно. На пляже находится фольклорная площадь, где можно поиграть в традиционные игры, такие как Нольтвиги (прыжки на качелях), корейская борьба, Тухо (метание стрелы), перетягивание каната и Юннори. Также здесь есть пляжный культурный центр и пляжная библиотека. Многочисленные отдыхающие посещают пляж каждый год с июня по август.
Пляжи будут функционировать до конца сентября. В летний период на территории пляжей пройдут различные развлекательные программы, в том числе музыкальные концерты, выставки, танцевальные выступления и т. д., сообщили ZRPRESS.RU в пресс-слежбе представительства НОТК во Владивостоке.
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