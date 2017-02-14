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Последний пилот эскадрильи "Нормандия — Неман" умер во Франции
Во Франции на 98 году жизни скончался последний пилот эскадрильи «Нормандия — Неман» Гаэль Табюре, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как передает французское издание Ouest-France, Похороны летчика состоятся 22 февраля в Каннах, где он проживал последние годы.
Гаэль Табюре родился в 1919 году. В 18 лет он вступил во французские ВВС и вскоре присоединился к эскадрилье французских летчиков на Восточном фронте «Нормандия — Неман». За год с лишним службы в полку Табюре уничтожил шесть немецких самолетов.
После его смерти последним французом, входившим в состав «Нормандии — Неман», остается механик Андре Пейрони.
Истребительный авиационный полк «Нормандия — Неман» принимал участие в боевых действиях на стороне СССР с 1943 по 1945 год. После войны Сталин в награду за самоотверженность подарил французским летчикам 45 русских истребителей Як-3.
В честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне в 1995 году 18-му гвардейскому Витебскому дважды Краснознамённому ордена Суворова третьей степени штурмовому авиационному полку присвоено почётное наименование «Нормандия-Неман». Полк дислоцировался в Приморском крае на аэродроме Галёнки.
18-й гвардейский истребительный полк (до 7 марта 1943 года — 6-й истребительный) был сформирован на Дальнем Востоке в 1938 году. С 20 июля 1941 года участвовал в боях против немецких войск. С апреля по июнь 1943 года французская авиаэскадрилья Нормандия, решением советского командования, была включена в состав 18-го гв. иап в качестве 4-й эскадрильи. После того, как на базе Нормандии сформировали авиаполк, 18-й гвардейский авиаполк и полк французских лётчиков вместе входили в состав 303-й истребительной авиадивизии.
В течение Великой Отечественной войны 18-й гв. иап выполнил 12 638 боевых вылетов и уничтожил 427 самолётов противника. После окончания Великой Отечественной войны, полк принял участие в Корейской войне.
18 сентября 1992 года в Реймсе проходило празднование 50-летия авиаэскадрильи 2/30 «Нормандия-Неман», на которое были приглашены ветераны «Нормандии» из стран входивших в состав СССР. В праздновании приняли участие министр обороны и командующий ВВС РФ, а также пилотажная группа «Русские Витязи». После возвращения в Москву, Павел Грачёв предложил в честь российско-французской дружбы присвоить имя «Нормандия-Неман» полку, на базе которого проходило формирование эскадрильи. В ответ в 2006 году правительство Франции «за мужество и героизм, проявленные в годы Второй мировой войны, сохранение традиций и бережное отношение к памяти фронтовой дружбы» наградило 18-й гв. шап государственной наградой Франции — крестом ордена Почётного легиона.
18-й гвардейский Витебский дважды Краснознамённый ордена Суворова второй степени и Почётного легиона штурмовой авиационный полк «Нормандия-Неман» расформирован 19 ноября 2009 года.
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