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На "Фукусиме-1" вновь запахло жареным и радиоактивным
По данным телеканала, сотрудники компании приняли решение о временной остановке системы после сбоя в работе подъемного механизма, предназначенного для перемещения специального контейнера для хранения радиоактивных веществ.
Официального подтверждения данной информации на сайте TEPCO пока не обнародовано. Вместе с этим эксперты опасаются, что работы по повторному запуску системы очистки радиоактивной воды могут занять продолжительное время, отмечается в сообщении NHK.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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