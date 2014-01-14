На "Фукусиме-1" вновь запахло жареным и радиоактивным

Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии TEPCO объявила о приостановке работы всех трех линий системы жидкостной химической обработки радиоактивной воды (ALPS), п ередает РИА «Новости» со с сылкой на телеканал NHK.

По данным телеканала, сотрудники компании приняли решение о временной остановке системы после сбоя в работе подъемного механизма, предназначенного для перемещения специального контейнера для хранения радиоактивных веществ.

Официального подтверждения данной информации на сайте TEPCO пока не обнародовано. Вместе с этим эксперты опасаются, что работы по повторному запуску системы очистки радиоактивной воды могут занять продолжительное время, отмечается в сообщении NHK.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.