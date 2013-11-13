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Самые низкие цены на гостиницы 4* предлагает Шанхай
В рамках исследования Hotel Price Index портал онлайн-бронирования Hotels.com проанализировал средние цены в рублях за номер в гостиницах крупных городов мира.
Самый дорогой город в этом смысле – Нью-Йорк (18 812 руб.), за ним следуют Гонконг (16 270 руб.) и Милан (16 193 руб.). В Москве эта цифра значительно ниже (12 113 руб.). Лучшее предложение отелей 5* со средней ценой 6 387 руб. за ночь – в Праге, далее в Берлине (6 580 руб.) и Лас-Вегасе (6 732 руб.).
Самые низкие цены на гостиницы 4* предлагает Шанхай (в среднем 2 709 руб.), за ним следуют Пекин (2 931 руб.) и снова столица Чехии (3 269 руб.). Москва менее конкурентоспособна в этом сегменте (6 315 руб.), но все же остановиться в отеле 4* в Москве по-прежнему дешевле, чем в 3* в Нью-Йорке (6 955 руб.).
На рынке средств размещения 2* самый доступный прайс снова предлагают Шанхай (от 836 руб.), за ним идут Пекин (от 1 372 руб.) и Таллинн (от 1 533 руб.).
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