Активным путешественникам, владельцам недвижимости в странах Шенгена, бизнесменам, часто выезжающим в Европу, теперь придется подсчитывать количество дней, которые они провели в странах Шенгенского соглашения.

18 октября вступили в силу новые правила въезда в страны Шенгенского соглашения. Уже известен как минимум десяток случаев, когда россиян не впустили в европейскую страну из-за превышения разрешенного лимита пребывания в 90 дней. Потому что количество дней, проведенных ими в странах Шенгена за последние 180 дней, превысило 90 дней. Ключевое слово – «последние».

Прежние правила предполагали, что общая продолжительность пребывания туриста в Шенгенской зоне по одной или нескольким поездкам с многократной визой, начиная с момента первого въезда, не может превышать трех месяцев в течение полугода. Иными словами, указанное в визе количество дней распространялось на каждые полгода со дня первого въезда в одну из шенгенских стран.

В соответствии с новыми правилами общее количество дней пребывания в шенгенской зоне не может превышать 90 в течение 180 дней, предшествующих дате очередного въезда. То есть теперь 180 дней отсчитываются не вперед с момента первого въезда по действующей визе, а назад – с даты начала каждой новой поездки.

Надо сказать, что подсчеты «шенгенских» дней – еще одна проблема, поскольку в учете поездок легко запутаться. На сайте Еврокомиссии даже размещен специальный калькулятор с английской инструкцией. Редакция портала www.travel.ru перевела ее на русский язык, благодаря чему теперь путешественник с любым уровнем знания иностранного языка перед поездкой может проверить на сайте историю своих въездов. Но имейте в виду, что калькулятор – это лишь вспомогательное средство, его показания никак не могут служить основанием для пребывания на территории Шенгенского соглашения в течение того или иного срока. Окончательное решение о возможности и продолжительности вашей поездки принимают сотрудники пограничной службы той страны, через которую совершается въезд в зону Шенгена.

По сообщениям RATA-news.

Спецвыпуск "ТУРИЗМ", газета "Золотой Рог", Владивосток.