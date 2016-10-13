Ученые решили выяснить разницу в жизни мужчин и женщин преклонного возраста, в своем исследовании они изучили их социальное, семейное и материальное положение, а также хобби. Как выяснилось, верные жены обрекают себя на нищету в старости. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на исследование.

Основная причина, по которой старушки оказываются в весьма незавидном положении, кроется в том, что всю жизнь они живут с одним мужчиной и имеют большую продолжительность жизни, поэтому после смерти супруга остаются в одиночестве и со скудными средствами к существованию, поскольку многие из них не работали.

Социологи выяснили, что в возрасте 85 лет более 60% представителей сильного пола имеют жену, а вот дамы в такие годы имеют партнера только в 17% случаев. И чем старше становятся пожилые люди, тем данная разница только возрастает. Как считает автор работы Дебора Карр, немаловажную роль имеет и развод: «Мужчине, который предпочел развестись в зрелом возрасте, найти новую пассию не так уж и трудно, а вот брошенная им половинка практически обречена на одиночество».

Среди одиноких пожилых мужчин к малоимущим специалисты причислили каждого пятого (20%), а среди женщин – почти 30%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.