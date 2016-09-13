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Резко пахнущих сотрудников будут обвинять в "вонючем домогательстве"

13 Сентября 2016, 18:38 | В мире

Представители нескольких японских компаний задумались о том, чтобы бороться с едкими запахами, исходящими от некоторых сотрудников, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, работникам ряда фирм запретили есть слишком "ароматную" пищу, а также пользоваться парфюмом. Его велели заменить на обычный дезодорант, блокирующий запах пота, сообщает The Telegraph.

Отныне сотрудников японских фирм можно обвинить в "пахучем домогательстве" (smell harassment) и оштрафовать за него. Бороться с вонью на рабочем месте решили представители компаний SoftBank, Owndays Co (производители очков), Mandom Corp (парфюм и косметика).

Так, около 40 работников SoftBank были в принудительном порядке отправлены на семинар по борьбе с запахом пота и другими неприятными ароматами, которые источает человеческое тело.

Выяснилось, что хуже всего пахнут мужчины старше сорока лет.

"Запах пота смешивается с запахами кожного сала и старения, последние особенно характерны для мужчин старше пятидесяти лет. Проблемой также является вонь сигаретного дыма и чересчур отчетливый аромат парфюмерии", — заявили проводившие семинар косметологи.

Поняв, что исходящий от сотрудников запах может сказаться на продажах, представители Owndays Co ввели "ароматный дресс-код". Сотрудников магазина обязали чистить зубы после обеда или перерыва, а также запретили пользоваться духами и употреблять в пищу сильно пахнущие продукты в течение рабочего дня.

Кроме того, японцы задумались о том, чтобы снизить расходы на кондиционеры, действие которых в некоторых случаях способствует потоотделению. Как бы то ни было, пока не было выявлено ни одного случая увольнения человека за исходящий от него неприятный запах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: дресс-код  домогательство  дезодорант  запах  аромат  пот  вонь  здоровье 






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