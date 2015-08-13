Грандиозные скидки ждут иностранцев во время фестиваля "Korea Grand Sale"

С 14 августа по 31 октября пройдет самый большой в Корее фестиваль шопинга «Korea Grand Sale» 2015 специально для иностранных гостей страны. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе представительства НОТК во Владивостоке.

Основная часть фестиваля начнется 21 августа, однако ещё до этого в течение недели будет возможность воспользоваться скидками от различных предприятий в аэропортах страны, в некоторых магазинах и отелях.

Во время проведения фестиваля будут действовать 70% скидки на часть билетов авиакомпании Чечжу, скидки на вход в Парк Эверлэнд, грандиозные скидки до 80% на различные бренды в магазине беспошлинной торговли Lotte Duty Free на Мёндоне. Кроме скидок на различные представления, мероприятия и покупки, в этом году во время фестиваля будут действовать скидки в некоторых ресторанах.

В последнюю среду каждого месяца у вас будет возможность посетить королевские дворцы, музеи и различные культурные мероприятия по низким ценам.

А уже 14 августа на Площади Кванхвамун и в международных аэропортах страны состоится открытие фестиваля, при участии в котором вы сможете выиграть различные призы и подарки.

Купон можно скачать на официальном сайте: http://www.koreagrandsale.co.kr/en/coupons/guide

Газета «Золотой Рог», Владивосток.