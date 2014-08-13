Соцсети начинают погрязать в аккаунтах, владельцы которых умерли

Утреннюю зарядку или пробежку сегодня делают далеко не все. Даже среди поклонников здорового образа жизни теоретиков значительно больше, чем практиков. Зато почти у всех есть свой алгоритм утреннего включения компьютера и выхода в сетевой свет. Кто-то сначала смотрит ФБ, потом рабочую почту, потом уже других адресатов, кто-то делает всё точно наоборот. Внутри каждой сети у всех тоже свои последовательности. Что сначала: письма, лайки, новостная лента или мероприятия? Сегодня, находясь в полном соответствии со своим сетевым алгоритмом, я наткнулся на очень неоднозначный и сложный философский вопрос. Я поздравил 8 человек с их днем рождения, разослав адресатам, подсказанным мне сетевым сервисом, поздравительный текст собственного сочинения. Степень знакомства и близости была очень разной. Моим любимым пожеланием в день сетевого дня рождения является фраза: «любви...счастья...и вдохновения»...

И вот в числе прочих посылаю эту фразу мужчине, которого знаю слабо, но помню что временами вступали с ним в гуманитарные дискуссии. Добрые, не глумливо блогерские, а посему я искренне пожелал ему в его день рождения, про который самостоятельно не помнил — любви, счастья и вдохновения. Спустя 30 минут под моим поздравлением появляется комментарий от человека, которому можно верить: «Олег, Жора умер уже два года назад». Я растерялся, потому что понял, что в прошлом году поздравлял Жору так же искренне. Вспомнился эпизод из монолога американского философа и комика Джорджа КАРЛИНА о специальной папке в компьютере для умерших друзей и знакомых. Цифровые ад, рай и чистилище. Мгновенное раскрытие степени человеческой интернет-близости. Мы собираем средства и помощь для разнообразных гуманитарных катастроф, берем собачек из приютов, репостим просьбы сдать квартиру, но когда реально человек уходит навсегда — у нас нет алгоритма для рефлексии. А что будет дальше с Жориным аккаунтом? Подозреваю, что не я единственный, второй год поздравляю его с днем рождения. Возможно кто-то заходит и смотрит его профиль, посты и фотографии, ставит лайки. Удивляется, что Жора не отвечает, обвиняет его в невежливости. Откуда же узнать, что у него есть уважительная причина: он умер. Можно ли приравнять визит на его профиль к акту навещания его могилы? Только представьте в какой цифровой цинизм мы можем в связи с подобными ситуациями погрузиться. А потом еще и подать в суд на премьер-министра, за то, что в связи с невозможностью подключиться к Wi-Fi, семья не смогла зайти на аккаунт к дедушке. А ведь цифровые чистилища будут наполнятся в огромных масштабах. Стоит ли придать некий юридический статус электронной версии человека? Нужно ли включать аккаунты в завещания? «оставляю тебе 3000 друзей в Facebook, 400 в Твиттер, 570 в Одноклассниках и 1000 Вконтакте».

Я предлагаю подумать об этом. Это философия и антропология современности, это важнее, чем рассуждения о том, сыр чьего производства украсит наш стол в связи с санкциями. Лично меня факт поздравления с днем рождения умершего человека сподвиг на масштабные размышления о цифровом месте человека в этом мире, значимости нашего общения и дружбы, о жизни и о смерти. А вы говорите, чьё масло теперь мазать будем? Состояла ли потребительская корзина в российских регионах из импортных продуктов? И есть ли кто живой в регионах? Может уже стоит проверить? Когда вокруг так много продуктов, маркетинга и политики, души умирают раньше аккаунтов. Мертвые души с живыми аккаунтами, вот из чего состоит сегодня наш мир.

Между тем, интернет-кладбища уже не такая редкость в глобальной сети. Так онлайн-кладбище Memmento позволяет создавать мемориальные страницы умерших людей для того, чтобы навсегда оставить их в вечности, насколько это возможно в интернете. Свои страницы уже появились у Стива ДЖОБСА, Майкла ДЖЕКСОНА, Эми УАЙНХАУС и многих других.

На сайте существует отдельный раздел, где рассказывается, что для сохранения данных используются и онлайн-, и офлайн-носители. Данные, хранящиеся на серверах в Швейцарии, Германии и США, смогут пережить и экологическую катастрофу, и войну, обещают разработчики сайта.

Олег ЖДАНОВ.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.