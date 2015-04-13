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Внешность и характер будущего ребенка можно будет выбрать по своему вкусу
13 Апреля 2015, 14:00 | В мире
Китайские генетики научились влиять на ДНК эмбриона человека. По заверениям ученых, через какое-то время родители смогут сами выбирать необходимые гены и ликвидировать нежелательные. Как сообщает газета «Золотой Рог», технология воздействия на ДНК позволит задавать внешность будущего ребенка и даже черты характера.
Исследование уже получило множество негативных отзывов от ученых всего мира. Более того, подобные эксперименты с ДНК запрещены во многих странах (в КНР они легальны).
Однако китайские ученые в свою защиту приводят веские аргументы – благодаря открытию можно избежать серьезных генетических болезней и предрасположенности к некоторым видам рака.
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