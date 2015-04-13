Внешность и характер будущего ребенка можно будет выбрать по своему вкусу

Китайские генетики научились влиять на ДНК эмбриона человека. По заверениям ученых, через какое-то время родители смогут сами выбирать необходимые гены и ликвидировать нежелательные. Как сообщает газета «Золотой Рог», технология воздействия на ДНК позволит задавать внешность будущего ребенка и даже черты характера.

Исследование уже получило множество негативных отзывов от ученых всего мира. Более того, подобные эксперименты с ДНК запрещены во многих странах (в КНР они легальны).

Однако китайские ученые в свою защиту приводят веские аргументы – благодаря открытию можно избежать серьезных генетических болезней и предрасположенности к некоторым видам рака.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.