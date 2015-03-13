Экономический кризис в России резко изменил жизнь дауншифтеров и фрилансеров

Привыкшие переживать затяжную российскую зиму в теплых краях дауншифтеры, фрилансеры и зимовщики вынуждены возвращаться на родину. Подешевевший рубль резко сократил их доходы, а жить впроголодь даже в райском месте готовы не все, пишет деловая газета "Золотой Рог"со ссылкой на «РГ».

Крупнейший в Рунете поисковик дешевых авиабилетов Aviasales.ru еще в конце декабря прошлого года сообщал о возросшем на 20 процентов спросе на билеты в один конец из Таиланда, Индии, Индонезии и Вьетнама в Россию. Тем более что цена авиабилетов постепенно растет.

- Фрилансерам приходится ой как не сладко, - делится своими наблюдениями блогер, путешественник, фрилансер Артур ШИГАПОВ, известный в интернете под ником Popados. - Когда все твои доходы приходят из России и сокращаются в 2 раза буквально на глазах, поневоле начнешь считать и пересчитывать расходы. Если год назад за 1 бат давали примерно 1,1 рубля, то этой зимой соотношение доходило до 2,3… Я тоже сократил время зимовки на месяц-полтора и вернусь домой не в середине апреля, как обычно, а в марте.

Другой вопрос, а ждут ли «возвращенцев» в России? Социальные сети наполнились нелицеприятными комментариями в адрес возвращающихся в родные края. «Дауншифтеры залетели конкретно. Пора им возвращаться на холод», - пишут одни. Другие призывают дауншифтеров «слезать с пальм» и приобщиться к российским реалиям.

В первую очередь такие замечания касаются таких людей, как Олег, который сдает две квартиры в центре Волгограда и на эти деньги второй год «объедается лотосом где-то на берегу теплого моря в Юго-Восточной Азии». О том, что с недавних пор получаемых за аренду денег уже не хватает на привычную красивую жизнь, написал в своем интернет-дневнике блогер Walera11, которого Олег попросил разобраться с квартирантами и стребовать с них двойную плату. Блогер отказался, потому что в современных российских реалиях это требование выглядит смешным.

Зато комментаторы не стеснялись в выражениях: «Он же дауншифтер. То есть любит опускаться все ниже и ниже. Пусть в Камбоджу едет, ниже некуда». А потом сами у себя спрашивали: почему все такие злые? Ну живет человек у моря, и пусть себе живет. Неужели это зависть? Оказывается, дело не в зависти, а в несправедливости. Несправедливо, по мнению многих, когда человек не работает, но ест, поэтому такой образ жизни многими морально отторгается. Некоторые пользователи соцсетей весьма категоричны: «Это здоровая нетерпимость к паразитам».

Но не все дауншифтеры ведут «паразитический» образ жизни. Многие из них честно работают. Программисты, копирайтеры, художники и прочие фрилансеры, имея компьютер и доступ в интернет, зарабатывают на жизнь на так называемой «удаленке». Они тоже оказались в непростой ситуации, потому что заказчики в основном из России, оплата происходит в рублях, а значит, в пересчете на местную валюту доход их резко уменьшился. А учитывая, что количество заказов заметно сокращается, заработать больше вряд ли удастся.

Пострадали и те, кто зарабатывал себе на жизнь обслуживанием краткосрочного русскоговорящего туриста. Одно время были очень востребованы переводчики, гиды, продавцы сувениров, «риэлторы», сдающие комнаты… Русскоговорящие работники туриндустрии активно занимали нишу, вытесняя из нее местное население, которое без энтузиазма восприняло возросшую конкуренцию. Но растущий курс доллара значительно уменьшил туристический поток, и большая часть работников туриндустрии остались не у дел.

Такое положение дел не осталось незамеченным в Рунете. «Наконец-то люди поняли значение поговорки: где родился, там и пригодился. В Таиланде и других подобных местах невозможно заработать, только тратить», - пишут пользователи соцсетей.

- Что ответить? Что каждый сам выбирает судьбу и нечего завидовать? Да ничего не отвечу, - пишет в своем блоге Артур Шигапов. - Ребята, живите как хотите. Мы не очень долго будем вас стеснять, не переживайте. Надеюсь, скоро опять вернемся к нашим ноутбукам под пальмами.

Дауншифтеры, как могут, защищают свое право на свободу выбора. Одни начинают усерднее работать, переориентируясь на заказчиков из других стран, чтобы получать плату не в рублях, а в валюте. Другие рассуждают о том, что проживание в развивающихся странах дешевле, поэтому на 500 долларов, получаемых от квартиросъемщиков, здесь можно жить, а в России на эти деньги не прожить. Третьи заработали и накопили достаточно средств еще перед отъездом, поэтому скачки курсов валют не повод отказываться от поисков себя под теплым солнцем на берегу океана.

К тому же возвращение не обещает быть легким. Прежние деловые контакты и навыки утеряны, да и как объяснить потенциальному работодателю долгое отсутствие в профессии. Не все готовы воспринимать дауншифтинг, как жизненную перезагрузку. Да и вновь вернуться к жесткому алгоритму жизни, постоянным спутникам активной жизни «нет времени» и «не успеваю» тоже будет непросто. А тем, кто наслаждался жизнью за счет аренды, придется не только привыкать к суровой российской зиме, но и учиться работать.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.