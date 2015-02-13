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Дочь главы Korean Air посадили на год в тюрьму за хамство
Бывший топ-менеджер авиакомпании Korean Air Чо Хён признана виновной в нарушении авиационного законодательства и приговорена к году тюремного заключения. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на BBC.
В начале декабря прошлого года Чо Хён устроила скандал из-за того, что стюардесса бизнес-класса перепутала адресата заказа и подала Чо орешки, которые та не просила, да еще и в упаковке, а не на тарелочке, как полагается по протоколу Korean Air.
Чо Хён - родная дочь главы Korean Air Чо Ян-хо, и в тот момент она занимала пост вице-президента авиакомпании.
Она распорядилась, чтобы самолет, вылетавший из Нью-Йорка в Сеул, отложил взлет, а старший бортпроводник был снят с рейса.
В постановлении суда говорится, что своим поведением Чо Хён "надругалась над человеческим достоинством".
По словам судьи, Чо вела себя так, будто это был ее личный самолет. "Очень сомнительно, что сервировка орешков была такой уж грубой ошибкой", - счел судья.
Еще до начала процесса Чо Хён принесла публичные извинения за свое поведение и уволилась из компании.
Однако в своем вердикте судья отметил, что Чо продемонстрировала недостаточное раскаяние.
В итоге суд признал женщину виновной в нарушении правил авиационной безопасности, нападении и вмешательстве в расследование.
Вдобавок один из свидетелей рассказал, что Чо Хён ударила члена экипажа брошюрой внутренних инструкций авиакомпании.
Прокуроры требовали осудить Чо на три года лишения свободы.
В свою очередь защита Чо настаивала на том, что правила безопасности нарушены не были - в момент инцидента самолет буксировался от гейта аэропорта к взлетной полосе.
Судья не стал принимать во внимание этот аргумент, так как официальный статус рейса уже был "в полете".
Одетая во все черное, Чо Хён принесла публичные извинения за свое поведение, стараясь как можно реже поднимать голову и открывать лицо.
Дело Чо Хён оказалось в центре внимания из-за того, что в Южной Корее не утихают дискуссии вокруг так называемых "чеболей" - местной формы финансово-промышленных групп, принадлежащих богатым семьям.
Критики считают, что члены этих семей получают карьерный приоритет, что противоречит законам ведения бизнеса. И на их взгляд, этот "скандал с орешками" является ярчайшим примером того, как бизнес не должен работать.
В суде Чо буквально плакала, когда зачитывала свое обращение к суду, в котором она приносила свои извинения и высказывала сожаление о случившемся.
Однако судья сказал, что раскаяние было поддельным.
Но если отвлечься от дискуссии о "чеболях", можно быть уверенным, что многим понравится, как представитель привилегированного слоя общества был наказан за свое хамское поведение.
Унижение, которое за это время испытала Чо, может быть не менее тяжелым наказанием, чем тюрьма.
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