Корейцы ни в какую не хотят есть японскую рыбу

Часть жителей Южной Кореи решили до поры до времени исключить из своего рациона рыбу и морепродукты. Было объявлено, что Япония, один из основных поставщиков такого рода провизии на стол корейцев, запретила продажу рыбы, пойманной в территориальных водах 8 регионов, находящихся в относительной близости к аварийной АЭС в Фукусиме. Об этом сообщает Euronews.

Несмотря на все уверения продавцов и поставщиков, что их товар не из Японии и что он совершенно безопасен для употребления в пищу, цифры продаж падают.

«Это проблема, и очень серьезная», - говорит один из них.

Торговцы на рыбных рынках и в магазинах идут на разные ухищрения, чтобы привлечь клиентов.

Есть те, что приобрели портативные счетчики Гейгера, чтобы покупатель проверил бы сам продукты на наличие радиоактивности, есть те, что специально указывают, что не продают японскую рыбу и морепродукты.

Но все эти меры пока не в состоянии поколебать общественное мнение и изменить настроение покупателей. Тем более что многие корейцы предполагают, что о реальных масштабах радиоактивного заражения в японской провинции Фукусима им не сообщают.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.