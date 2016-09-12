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В Китае построят парный супернебоскреб высотой 1 километр

12 Сентября 2016, 17:31 | В мире

В китайском городе Ухань планируют возвести оригинальную пару небоскребов. Башни были спроектированы дизайнерами из Британии. Если Phoenix Towers построят, то они получат звание самых высоких небоскребов во всем мире, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Основные работы по разработке «Башен Феникса» вела компания Chetwood Architects, которой помогали архитекторы из города Ухань из-за чего в проекте легко проследить черты присущие как западной, так и восточной архитектуре, пишет портал Novate.Ru. Свое название башни получили неспроста, ведь они будут полностью обеспечивать сами себя благодаря использованию возобновляемых источников энергии. По проекту башни будут иметь водосточные системы, ветрогенераторы, тепловые трубы и солнечные батареи.

Башни Феникса будут символизировать женское и мужское начало, которые зависят друг от друга и только вместе достигают идеального равновесия. Взяв за основу эту теорию, архитекторы решили сделать так, чтобы башня Feng, символизирующая мужское начало, подпитывала башню Huang, являющуюся символом женского начала.

Каждая башня будет обладать своими особенностями и функциональными возможностями. Вместе над озером они образуют мост. В женской башне проектировщики решили устроить культурный центр. На территории этого строения можно будет прогуляться по паркам и скверам. Мужскую башню решили отвести под устройство коммерческой зоны, заполненной торговыми площадями и офисами.

На данный момент самым высоким сооружением считается небоскреб Burj Khalifa с высотой в 828 метров. В 2020 году должно завершиться строительство башни Kingdom Tower в городе Джидде Саудовской Аравии. Высота ее по плану составляет один километр. «Башни Феникса» должны будут побить все рекорды, так как их проектная высота составила более 1000 метров.

Разработчики не озвучили данных стоимости реализации проекта башен, но скорее всего он будет не меньше 1,23 миллиарда долларов (столько стоит строительство километрового небоскреб в Саудовской Аравии). Дорогостоящее строительство должно окупиться в кратчайшие сроки, так как башни станут центром экологического и экономического развития города Ухань.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: архитектура  дизайн  китай  небоскреб  туризм 



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Комментарии

  • Tt19:11, 12.09.2016#

    Китай то построит, а во владе что нибудь интересное когда нибудь построят ?

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 21:20, 12.09.2016#

    строить не будем. мы заняты воровством!

  • Псевдоним19:31, 12.09.2016#

    дарахим расеянам, только и остаётся что смотреть. то царю в рот (телевизор), то в собственный холодильник и кошелёк))

  •  Ни о чем22:05, 12.09.2016#

    Уроды снова займут осенью свои насиженные места и продолжат подпольный загруз своих халупок тоннами капусты

  • meeanndeloez15:59, 13.09.2016#

    A great way to earn money is through Superior Trading System. They can help you how to trade and learn a strategy that really works. Just Google Superior Trading System and you will not regret it.

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