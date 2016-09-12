В Китае построили самый высокий навесной мост в мире

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая завершили строительство самого высокого моста в мире. Длина объекта — 1341 метр, высота - порядка 570 метров, что является рекордным показателем. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылклй на местные СМИ.

Строительство началось в 2013 году. Стоимость возведения — порядка 1 млрд юаней, что соответствует $150 млн. Объект стал частью скоростной трассы, которая соединяет города Ханчжоу и Жуйли.

Ранее самым высоким в мире был также китайским, 496-метровый мост через реку Сыдухэ, открытый в 2009 году. Его длина — 1222 метра. Мост является частью магистрали G50, соединяющей Шанхай и Чунцин.