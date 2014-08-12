Актер Робин Уильямс покончил с собой после тяжелой депрессии

В Калифорнии обнаружено тело знаменитого комедийного актера Робина Уильямса. Предположительно, 63-летний артист покончил с собой. "Король комедии" продолжительное время находился в тяжелой депрессии.

В США на 64-ом году жизни скончался известный актер Робин Уильямс. Тело артиста было обнаружено 11 августа в 11:55 по местному времени в его доме в городе Тибурон штата Калифорния.

Правоохранители, проведя осмотр, назвали в качестве предварительной причины смерти самоубийство. В отчете полиции указанно, что "на теле Уильямса присутствовали следы асфиксии". Однако официальная информация о кончине актера будет известна после проведения медэкспертизы, которая намечена на 12 августа.

Соболезнования в связи с кончиной актера выразил президент США Барак Обама. Представитель "Короля комедии" Мара Буксбаум сообщила, что Уильямс в последнее время страдал от тяжелой депрессии. Менеджер отметила, что семья артиста просит не беспокоить их "в этот скорбный час". О дате и месте прощания с Робином Уильямсом пока не говорится, пишут зарубежные СМИ.

Зрителям актер навсегда запомнится ролями в фильмах "Пробуждение", "Целитель Адамс", "Август Раш", "Общество мертвых поэтов", "Доброе утро, Вьетнам". В 1998 году Американская академия киноискусств присудила Робину Уильямсу премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Умница Уилл Хантинг".

ZRPRESS.RU, Владивосток.