Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: у Водолеев деньги будут утекать из кошельков
ОВЕН. Финансовое положение начинает стабилизироваться. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления, позволяющие решить многие проблемы. В среду и субботу будут удачны необходимые покупки. В четверг желательно не начинать новых дел и не менять планов.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе не помешает иметь в виду, что удача намерена сопровождать вас в финансовых делах лишь до среды, затем вы можете быть внезапно ею покинуты. Тем не менее, пятница благоприятна для заключения контрактов и соглашений, а также для проведения деловых встреч. В воскресенье постарайтесь обойтись без лишних трат.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабилизируется, причем не только ваше, но и вашей второй половины. У вас обоих появится источник дополнительного заработка. Так что вы сможете расслабиться и порадовать друг друга приятными и дорогими подарками. Пятница и суббота - хорошие дни для поездок и развлечений, на которых можно не экономить.
РАК. Ваше финансовое положение достаточно стабильно, но все же лучше заранее спланировать все недельные траты. Во вторник вероятны денежные поступления, постарайтесь, чтобы они не исчезли так быстро, что вам будет трудно их ощутить.
ЛЕВ. Будьте внимательны при заключении новых сделок и еще раз тщательно проверьте все документы. Финансовое положение стабильно, но повышения дохода на этой неделе не предвидится. В среду или четверг вероятны конфликты на работе и борьба за власть.
ДЕВА. Постарайтесь сохранять эмоциональное равновесие, бурное проявление чувств грозит помешать вашему бизнесу, и вы можете получить совсем не те результаты, которые ожидали. Финансовые дела требуют анализа и тщательного планирования.
ВЕСЫ. В понедельник вероятны денежные поступления, вторник принесет вам интересные финансовые предложения. В четверг лучше не рисковать наличностью, сейчас не время брать кредиты. Деловая встреча в пятницу обещает оказаться удачной.
СКОРПИОН. Финансовое положение не будет вызывать никаких опасений, у вас есть надежный источник дохода. К тому же работа приносит вам удовольствие и общение с интересными людьми. В среду желательно прислушаться к советам коллег, прежде чем окончательно делать выводы о деловых партнерах.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе важные деловые встречи звезды советуют проводить в среду или в четверг в первой половине дня. В ходе переговоров постарайтесь держать себя в руках, в противном случае ваша вспыльчивость может изменить отношение к вам деловых партнеров и, увы, не в лучшую сторону. Во вторник вероятны незначительные денежные поступления.
КОЗЕРОГ. Неделя будет скорее затратной, нежели прибыльной. Траты вас ждут как запланированные, так и в планах не значащиеся, приготовьтесь переносить их стоически. В среду во избежание конфликта на работе не берите на себя слишком много. Обратитесь за помощью к коллегам.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник и четверг будут удачными покупки и приобретения. Среда может порадовать выполнением намеченных планов, если вы реально оценили свои силы и не желали недостижимого. В пятницу желательно не начинать того, чего вы раньше не делали, в чем у вас нет опыта.
РЫБЫ. На первый план сейчас выходит задача укрепления благосостояния собственного семейства и работы на будущее детей. Будьте активнее и настойчивее. Возможно улучшение финансового положения, это придаст уверенности и откроет перед вами новые перспективы.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: у Водолеев деньги будут утекать из кошельков
- Бизнес-гороскоп: Козерогам в вопросах финансов стоит упереться рогом
- Скорпионам советуют контролировать эмоциями
- Бизнес-гороскоп: Весы испытают финансовый недовес
- Бизнес-гороскоп: Девы будут ходить по лезвию бритвы
- Бизнес-гороскоп на неделю: царю зверей лучше не шиковать
- Бизнес-гороскоп: ракам в среду и четверг лучше не выползать из-под камня
- Бизнес-гороскоп: Тельцам светит новый "коровник"
- Последний пилот эскадрильи "Нормандия — Неман" умер во Франции
- Бизнес-гороскоп на неделю: Стрельцы настреляют денег у родных и близких
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: у Водолеев деньги будут утекать из кошельков
- Бизнес-гороскоп: Козерогам в вопросах финансов стоит упереться рогом
- Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники
- Скорпионам советуют контролировать эмоциями
- Бизнес-гороскоп: Весы испытают финансовый недовес
- Бизнес-гороскоп: Девы будут ходить по лезвию бритвы
- Бизнес-гороскоп на неделю: царю зверей лучше не шиковать
- Бизнес-гороскоп: ракам в среду и четверг лучше не выползать из-под камня
- Бизнес-гороскоп: Тельцам светит новый "коровник"
- Последний пилот эскадрильи "Нормандия — Неман" умер во Франции
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре получит дополнительно более 1 млрд 287 млн рублей
- На Камчатке заповедник "Командорский" открыл экотропу для наблюдения за морскими млекопитающими
- Российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке обсудят на выездной сессии ВЭФ в Харбине
- Во Владивостоке ВЭФ-2017 откроется с программы MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение"
- На "дальневосточных гектарах" появятся четыре новых населенных пункта
- С 1 июля начнут "восстанавливать экономическую справедливость" в отношении Дальнего Востока
- Во Владивостоке появится 26-этажный деловой центр
- Мораторий на формирование пенсионных накоплений не затрагивает программу софинансирования
- С "Лучом-Энергией" произошло невероятное
- "Газпром", СИБУР и "Технолизинг" инвестируют в крупнейшую ТОР на Дальнем Востоке