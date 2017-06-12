Бизнес-гороскоп: у Водолеев деньги будут утекать из кошельков

ОВЕН. Финансовое положение начинает стабилизироваться. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления, позволяющие решить многие проблемы. В среду и субботу будут удачны необходимые покупки. В четверг желательно не начинать новых дел и не менять планов.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе не помешает иметь в виду, что удача намерена сопровождать вас в финансовых делах лишь до среды, затем вы можете быть внезапно ею покинуты. Тем не менее, пятница благоприятна для заключения контрактов и соглашений, а также для проведения деловых встреч. В воскресенье постарайтесь обойтись без лишних трат.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабилизируется, причем не только ваше, но и вашей второй половины. У вас обоих появится источник дополнительного заработка. Так что вы сможете расслабиться и порадовать друг друга приятными и дорогими подарками. Пятница и суббота - хорошие дни для поездок и развлечений, на которых можно не экономить.

РАК. Ваше финансовое положение достаточно стабильно, но все же лучше заранее спланировать все недельные траты. Во вторник вероятны денежные поступления, постарайтесь, чтобы они не исчезли так быстро, что вам будет трудно их ощутить.

ЛЕВ. Будьте внимательны при заключении новых сделок и еще раз тщательно проверьте все документы. Финансовое положение стабильно, но повышения дохода на этой неделе не предвидится. В среду или четверг вероятны конфликты на работе и борьба за власть.

ДЕВА. Постарайтесь сохранять эмоциональное равновесие, бурное проявление чувств грозит помешать вашему бизнесу, и вы можете получить совсем не те результаты, которые ожидали. Финансовые дела требуют анализа и тщательного планирования.

ВЕСЫ. В понедельник вероятны денежные поступления, вторник принесет вам интересные финансовые предложения. В четверг лучше не рисковать наличностью, сейчас не время брать кредиты. Деловая встреча в пятницу обещает оказаться удачной.

СКОРПИОН. Финансовое положение не будет вызывать никаких опасений, у вас есть надежный источник дохода. К тому же работа приносит вам удовольствие и общение с интересными людьми. В среду желательно прислушаться к советам коллег, прежде чем окончательно делать выводы о деловых партнерах.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе важные деловые встречи звезды советуют проводить в среду или в четверг в первой половине дня. В ходе переговоров постарайтесь держать себя в руках, в противном случае ваша вспыльчивость может изменить отношение к вам деловых партнеров и, увы, не в лучшую сторону. Во вторник вероятны незначительные денежные поступления.

КОЗЕРОГ. Неделя будет скорее затратной, нежели прибыльной. Траты вас ждут как запланированные, так и в планах не значащиеся, приготовьтесь переносить их стоически. В среду во избежание конфликта на работе не берите на себя слишком много. Обратитесь за помощью к коллегам.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник и четверг будут удачными покупки и приобретения. Среда может порадовать выполнением намеченных планов, если вы реально оценили свои силы и не желали недостижимого. В пятницу желательно не начинать того, чего вы раньше не делали, в чем у вас нет опыта.

РЫБЫ. На первый план сейчас выходит задача укрепления благосостояния собственного семейства и работы на будущее детей. Будьте активнее и настойчивее. Возможно улучшение финансового положения, это придаст уверенности и откроет перед вами новые перспективы.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.