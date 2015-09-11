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Мультимиллионер пожаловался, что от него шарахаются девушки

11 Сентября 2015, 18:51 | В мире

Маркус Перссон, создатель самой популярной компьютерной игры в мире Minecraft, постоянно жалуется подписчикам своего Twitter, что его состояние мешает ему наслаждаться жизнью, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал Ej.By. Вместо того, чтобы радоваться возможностям, недоступным простым людям, Маркус грустит.

«Отдыхаю на Ибице с друзьями и тусуюсь со знаменитостями, могу делать, что хочу, и никогда еще не чувствовал себя более изолированным», - цитирует «Сплетник» записи шведского программиста в социальных сетях.

«Когда вы получаете все, то проблема заключается в том, что у вас больше нет желания что-то делать. Становится трудно общаться с людьми из-за дисбаланса»,- - продолжает Перссон.

Но не только изоляция - причина грусти Маркуса. По словам миллиардера, деньги мешают ему наладить личную жизнь, отпугивая девушек:

«Встретил потрясающую девушку, но она боится меня и моего стиля жизни. Теперь она встречается с другим парнем, который нормальный».

И это далеко не все жалобные твиты Маркуса. Перссон буквально заваливает свой Twitter грустными сообщениями.

В 2011 году Маркус Перссон представил игру Minecraft, которая стала самой популярной компьютерной игрой с "открытым миром". В 2014 году разработчик продал свое детище корпорации Microsoft за 2.4 миллиарда долларов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: глобальная сеть  minecraft  интернет  маркус перссон 



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Комментарии

  • Лялька12:15, 12.09.2015#

    Чота ржу! )))))))))))))))))))Бргатые тоже плачут. ))))))))))))))

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