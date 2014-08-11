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Интернет-пользователи запечатлели "суперлуние"
Одно из красивейших явлений природы заставило пользователей сети обратить взгляд от монитора к небу. Суперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. К сожалению, в Приморье мы не смогли увидеть всей красоты момента, но зато по фотографиям, выложенным в Интернете вполне можно составить представление всей красоте момента:
Российский космонавт Олег Артемьев, которой сейчас находится на Международной космической станции, первым опубликовал фотографии уникального природного явления – суперлуния. Он назвал свои снимки, сделанные с орбиты Земли, «лунным закатом» и поместил их на своей официальной странице:
Тысячи обычных людей также поделились фотографиями Суперлуны, которую можно было наблюдать минувшей ночью.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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