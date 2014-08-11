Интернет-пользователи запечатлели "суперлуние"

Одно из красивейших явлений природы заставило пользователей сети обратить взгляд от монитора к небу. Суперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. К сожалению, в Приморье мы не смогли увидеть всей красоты момента, но зато по фотографиям, выложенным в Интернете вполне можно составить представление всей красоте момента:

Российский космонавт Олег Артемьев, которой сейчас находится на Международной космической станции, первым опубликовал фотографии уникального природного явления – суперлуния. Он назвал свои снимки, сделанные с орбиты Земли, «лунным закатом» и поместил их на своей официальной странице:

Тысячи обычных людей также поделились фотографиями Суперлуны, которую можно было наблюдать минувшей ночью.



Напомним, что появление Суперлуны было вызвано тем, что полнолуние совпало с максимальным приближением Луны к Земле. В результате спутник нашей планеты выглядел на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.