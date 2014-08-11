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17 тысяч человек обвинили Facebook в шпионаже

11 Августа 2014, 09:00 | В мире

17 тысяч человек присоединились к иску 26-летнего студента из Австрии Макса Шремса против соцсети Facebook. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Шремс обвинил соцсеть в помощи Агентству национальной безопасности США (АНБ), а также слежке за пользователями через специальную программу и потребовал 500 евро в качестве компенсации за нарушение конфиденциальности личных данных. Он также предложил поддержать иск всех желающих через свой сайт, однако не ожидал, что их число окажется столь велико. Отмечается, что большинство из тех, кто поддерживает Шремса, живут в Европе. 

Напомним, что это не первая атака австрийского студента, который учится на юриста, на Facebook. В 2010 году он потребовал у соцсети предоставить его личные данные и в ответ получил 1200 страниц материалов, включающих личную переписку. После этого в адрес соцсети был направлен иск, после которого Facebook вынужден был удалить некоторые данные пользователей из своих баз.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: персональные данные  frcebook 



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