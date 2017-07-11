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Бизнес-гороскоп: Близнецам стоит удвоить усилия по поиску нового источника дохода
Гороскоп на неделю с 11 по 16 июля
ОВЕН. Сейчас не самый благоприятный момент для решения юридических вопросов, а также дел, связанных с имуществом и наследством. В четверг стоит отправиться в крупный супермаркет и купить все необходимое, чтобы в пятницу, сразу после работы, поехать на дачу.
ТЕЛЕЦ. Финансовые поступления вероятны в начале недели. Во вторник вам необходимо быть внимательнее при любого рода общении с финансами, даже просто доставая из сумки кошелек или вставляя в банкомет карту. В субботу покупайте все необходимое, но воздержитесь от слишком больших трат.
БЛИЗНЕЦЫ. Поиск нового источника дохода увенчается желанным успехом. Ваша работоспособность, настойчивость и упорство принесут отличные результаты. Да и у вашего спутника жизни появится новая интересная и хорошо оплачиваемая работа.
РАК. Эта неделя не сулит особых провалов в финансовой сфере, однако не стоит давать согласие на слишком уж заманчивые предложения. В пятницу лучше повременить с серьезными покупками. Суббота - один из самых удачных дней, вероятны крупные финансовые поступления.
ЛЕВ. Материальные вопросы могут оказаться весьма болезненными для вас, вероятно, для их разрешения вам потребуется помощь членов семьи. Денежные поступления во второй половине недели могут усыпить вашу бдительность, однако не переоценивайте своих финансовых возможностей.
ДЕВА. Весьма вероятно, что ваши финансовые возможности будут на нынешней неделе серьезно ограничены, поэтому планировать крупные покупки пока нежелательно. На работе возможны перемены, новое начальство предъявит иные требования. В пятницу вероятно поступление важной информации.
ВЕСЫ. Если у вас появится крупная сумма, не стоит говорить об этом всем знакомым. Лучше сохранить и источник поступлений, и сам их факт в тайне от посторонних. Пятница - не тот день, когда с собой стоит носить много наличных, лучше пользуйтесь банковской картой, а в воскресенье будут удачными серьезные приобретения.
СКОРПИОН. На этой неделе у вас появится возможность продвинуться по карьерной лестнице. Творческий подход к профессии принесет весомую прибыль в ближайшем будущем. В понедельник или в четверг вас могут порадовать крупные денежные поступления. В пятницу, принимая важное финансовое решение, отбросьте все сомнения, поступайте, как считаете нужным.
СТРЕЛЕЦ. Деньги могут появиться уже в самом начале недели. Позаботьтесь о семье, купите что-нибудь полезное для дома, да и себя не забудьте порадовать какой-нибудь обновкой. Бережливость проявите чуть позже - во второй половине недели. В выходные не стоит тратить слишком много.
КОЗЕРОГ. В понедельник вероятны непредвиденные траты, будьте внимательны и осторожны. На этой неделе лучше не рисковать, шансы на успех не так велики, как кажутся. В среду будут удачны покупки и небольшие приобретения. В пятницу удачно пройдут деловые переговоры.
ВОДОЛЕЙ. У вас появится сразу несколько шансов изменить к лучшему свое финансовое положение. Раздумывая над проблемой выбора слишком долго, вы рискуете упустить их все. В понедельник и среду противопоказаны суетливость и мелочность. Покупки будут удачными в субботу.
РЫБЫ. На этой неделе постарайтесь не занимать крупных сумм ни у друзей, ни у банка. Финансовое положение достаточно стабильно, в четверг вероятны незначительные денежные поступления. В пятницу возможны интересные финансовые предложения.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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