В Китай разрешили въезжать на маршрутках

В Китае введена процедура упрощающая въезд в страну на небольших пассажирских автобусах (до 8 мест). Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету Хейлунзянская экономика, данная мера вступила в силу с 4 июля.

Договоренность об этом была достигнута на 27-ом заседании по координации и связи городов Маньчжурия и Забайкальского края.

Пока данная мера носит название «экспериментальная» и работает в отношении приграничных с Россией населенных пунктов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.