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В Китай разрешили въезжать на маршрутках
В Китае введена процедура упрощающая въезд в страну на небольших пассажирских автобусах (до 8 мест). Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету Хейлунзянская экономика, данная мера вступила в силу с 4 июля.
Договоренность об этом была достигнута на 27-ом заседании по координации и связи городов Маньчжурия и Забайкальского края.
Пока данная мера носит название «экспериментальная» и работает в отношении приграничных с Россией населенных пунктов.
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Комментарии
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Aikira15:54, 12.07.2016#
I discovered a secret about trading Oil that allows the user to know which direction Oil will go before it goes there with up to a 80% accuracy rate. The amount of money you make is up to you, if you work hard at it you can make $5, 000 per day, if you want to do it part time for an hour per day you can easily make $200 per day. Now this is your chance to use this corruption for your own benefit and trade Oil from the comforts of your own home and make a great living doing so. Are you ready to join the revolution? Google Superior Trading System to find them.
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В Китае, но сначала попробуйте выехать с России. И навряд ли данная новость касается Приморья, где некоторые люди, владеющие крупными тур компаниями, будут до последнего вставлять палки в колеса, чтоб приморцы не могли на личных машинах выезжать в Китай. А с Забайкалья в Маньчжурию уже не меньше 10-ти лет ездят на личных машинах, видать на микриках было проблематично, так они упростили процедуру, о чем в китайской газете написали, а наши журналюги решили рейтинг сделать перевернув новость по своему