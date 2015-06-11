Капитализм с корейским лицом

Корреспондент «Золотого Рога» в Стране утренней свежести увидел много чего, что вызвало чувство уважения, восхищения

Южная Корея - страна невероятно гостеприимная. Нашу небольшую группу из Приморья, состоявшую в основном из сельских жителей - специалистов в области сельского хозяйства, - принимали повсюду с неизменной доброжелательностью и радушием.

«История нас связала, и мы очень ценим отношения с русским народом», - сказали нам при встрече, припомнив военные события, связанные с освобождением войсками Советской Армии Кореи от японской оккупации в 1945 году, длившейся несколько десятилетий и оставшейся в национальной памяти эпохой бесчинств и неоправданной жестокости оккупантов. Влияние тех событий, давно ставших историей, на восприятие России с годами не исчезло, и, видимо, поэтому тост за российско-корейскую дружбу был частым спутником наших встреч, знакомств и бесед.

Корея принимает гостей

Наша поездка была организована южнокорейской компанией ООО «Агро Сангсэнг», работающей в Приморском крае уже 12 лет и включающей в себя семь сельхозпредприятий. Главной целью поездки было медицинское обследование… российских сотрудников, что является частью социальной программы предприятия. В самой Корее подобное обследование население по закону проходит ежегодно. К этим стандартам стремится и «Агро Сангсэнг», а потому надеется открыть здесь, на российской территории, филиал той клиники, куда уже в течение нескольких лет отправляет обследоваться своих работников.

Принимающей стороной была широко известная в Корее социально-благотворительная корпорация «Сангсэнг-бокджи-хве», которая, кстати, и учредила в Приморье «Агро Сангсэнг», как, собственно, и клинику «Бунданг Чесенг», расположенную в южном пригороде Сеула - городе Соннам. Корпорация, тесно сотрудничающая с правительством Республики Корея, известна, прежде всего, своими социальными проектами и является учредителем ряда социальных заведений (дом престарелых, детдом) и образовательных (семь средних школ, университет), за что ее основатель Ли Ю Чонг, ушедший не так давно из жизни, в свое время получил государственную награду. С посещения некоторых из этих заведений и началась наша программа пребывания в соседней стране.

Корпоративная благотворительность

В живописном месте - пригороде города Йоджу в провинции Кенгидо - расположено сразу несколько объектов социального назначения. Отдав дань памяти по буддийскому обряду и в соответствии с корпоративной традицией основателю этой организации, мы начали знакомство с посещения дома престарелых Golden Valley. Протяженное пятиэтажное здание с просторными помещениями для россиянина, побывавшего хоть раз в подобных заведениях в России, может показаться полупустым. На самом деле там проживает около 100 человек. Их содержание на 80% оплачивает государство, остальное - средства корпорации.

Для того чтобы попасть в этот дом, человеку нужно достичь 65-летнего возраста и просто изъявить желание там проживать, что, собственно, зачастую и происходит, поскольку там не только обеспечен необходимый уход, но и организован досуг. В доме престарелых для его постояльцев действуют несколько программ или кружков, которыми заполняют их свободное время, например творческих программ в общей сложности восемь, среди них музыкальная, изобразительная, гончарная и др. Кроме того, нам показали специальную комнату, оборудованную медицинскими приборами и тренажерами. По словам заведующей, штат сотрудников рассчитан таким образом, чтобы на одного работника приходилось не более двух постояльцев.

В детдоме или, наверное, точнее было бы назвать это заведение интернатом для детей из неблагополучных семей или лишившихся попечения родителей, расположенном рядом с домом престарелых, находятся дети в возрасте от 5 до 18 лет. Здесь также действуют свои программы, в том числе такие, которые адаптируют детей к жизни вне стен этого заведения. Окончив среднюю школу, они обязаны продолжить учебу для того, чтобы получить специальность. Отказаться от этого никто не может. И государство за этим строго следит, оказывая всестороннюю поддержку. Все парни до единого обязаны пройти армейскую службу. Выпускникам учебных заведений, вышедших из детдомов, предоставляется жилье.

Технологичный сервис

Но, пожалуй, главным событием этой поездки было то самое, в общем обычное, плановое медицинское обследование в многопрофильной больнице «Бунданг Чесенг», ради которого мы, собственно, и прибыли в Корею. Эта больница состоит из 25 отделений и 13 специализированных центров, за последние 15 лет там было проведено более 120 тыс. операций. Поскольку в ней имеется международный отдел по работе с иностранными клиентами, в том числе русскоязычными, то проблем с общением у нас не возникло вообще. Нашей группе было предоставлено два переводчика из сотрудников больницы. Третий переводчик был членом нашей группы.

Но на самом деле к услугам переводчика приходилось прибегать не так часто, как это могло бы быть при привычном для россиянина обследовании, поскольку само обследование, как оказалось, не предполагало общения с врачом. Фактически оно представляло собой серию снимков, сканирований, различных замеров и т. д. Как рассказал руководитель больницы ЧОНГ Бон Соб, южнокорейская система медицинского образования во многом копирует американскую модель. «Мы старались обучать не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, лаборантов. Практически в каждой клинике есть специалист, который занимается чтением снимков органов. Он не работает непосредственно с пациентами, зато в своем деле безупречен». В большинстве кабинетов, которые мы прошли, именно так все и происходило. Врач появлялся только по просьбе клиента либо в тех особых случаях, когда сам считал необходимым. Но таких случаев у нас было совсем немного. В общем нашей группе понадобилось для прохождения полутора десятка кабинетов всего пара часов.

Как рассказал при встрече с нашей группой один из руководителей больницы, «Бунданг Чесенг» стала первым в Корее медицинским учреждением, которое внедрило информационные технологии, объединившие систему передачи заказов, систему архивации и передачи изображений и электронные медицинские карты, которые и были обещаны нам после получения результатов обследования.

Интересные места

Помимо главного события в этой поездке наша программа пребывания в Республике Корея предполагала посещение еще двух довольно интересных мест. Это мэрия города Соннам и предприятие пищевой отрасли. Здание мэрии города-спутника Сеула даже на фоне блеска ярких образцов современной архитектуры выделялось своими масштабами и очевидной дороговизной. Стоимость этого сооружения составила порядка $300 млн по текущему курсу. Эта неоправданная с точки зрения налогоплательщиков роскошь для, в общем-то, небольшого по меркам Кореи города (порядка 1 млн чел.) вызвала в свое время довольно серьезное недовольство населения города. И тогда было принято примиряющее многих решение: в здании мэрии стали оказывать всевозможные гос. услуги. Например, паспорт, в том числе заграничный, здесь выдают в течение трех дней, а рядом, за соседней дверью, расположен городской центр занятости, тут же, не покидая здания, можно посетить библиотеку или компьютерный зал, и даже, что особенно впечатлило нашу группу, в здании мэрии расположен детсад для детей сотрудников. Удобства для населения при таком варианте решения вопроса с гос. услугами очевидны, и надо отдать должное администрации города: она с достоинством вышла из грянувшего при строительстве громкого скандала. И сейчас не без удовольствия рассказывает об этом гостям.

Последним на нашем пути оказалось предприятие по производству традиционных корейских соусов и напитков (Neurin) на основе риса, семян тыквы.









Небольшой завод с годовым оборотом (sales turnover) $10 млн для производства сырья использует участок земли в 1,5 га. Как на такой площади можно создать сырьевую базу подобного производства, для наших сельхозработников осталось загадкой. Тем не менее предприятие довольно успешно развивается, используя в том числе кредитные деньги под 2-3%, иногда 7% годовых. Такие банковские ставки исключают любые субсидии, господдержку как таковую, а вместе с ней и зависимость проекта от чиновника и его административного ресурса. По словам директора предприятия и его владельца КИМ Чун Бе, господдержка была оказана только при покупке оборудования для завода, и то в совсем небольших объемах.

Сегодня на предприятии трудятся в общей сложности 30 человек, из них 10 заняты непосредственно в производстве. Зарплата рабочих невысокая даже для сельской местности - от $2,5 тыс. Для сравнения зарплата школьного учителя находится на уровне $5-7 тыс. Показателем признания продукции завода со стороны покупателей, по мнению директора, является ее присутствие в известных в стране супермаркетах.

Елена АБАШЕВА, Владивосток - Сеул - Соннам - Йоджу - Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.