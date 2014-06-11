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Зеленая карта: быстро и просто
Выходные многие люди предпочитают проводить за городом, но бывают ситуации, когда хочется покинуть не только шумный мегаполис, но и свою страну. Можно на уикенд отправиться в Финляндию или другие близлежащие страны, чтобы хорошенько отдохнуть и получить заряд положительной энергии.
Выехать заграницу на автомобиле достаточно просто, если иметь при себе все необходимые документы. Одним из самых главных является Зеленая карта, которая дает возможность избежать европейских штрафов и спокойно колесить по чужой стране. Без нее въезд в соседнее государство будет закрыт.
Если вам нужно срочно купить Зеленую карту, можно обратиться к помощи Интернета. В сети следует отыскать сайт страховой компании и заполнить все необходимые бумаги. Это займет гораздо меньше времени, нежели поиски офиса и другие процедуры, поэтому не стоит бояться пользоваться современными благами цивилизации. Когда все документы будут готовы, а оплата благополучно произведена, Зеленую карту вам доставят с курьером к порогу вашего дома. Согласитесь, что это очень выгодно и удобно! Имея при себе все важные бумаги, можно смело отправляться в путешествие, чтобы устроить своей компании отличный уикенд.
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