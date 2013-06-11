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В Китае миллионы выпускников вузов останутся без работы
Правительство КНР, несмотря на предпринимаемые меры по созданию дополнительных рабочих мест, ждет трудности при трудоустройстве вчерашних студентов, считают аналитики компании Optim Consult в обзоре, подготовленном специально для «ЗР».
Представитель Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Инь ЧЭНЦЗИ заявил, что выпускники китайских учебных заведений, число которых в этом году достигнет рекордной отметки – семи миллионов человек, рискуют остаться нетрудоустроенными. И это несмотря на то, что в прошлом году власти страны обеспечили порядка 12 млн рабочих мест, перевыполнив при этом план в 9 миллионов вакансий. Стоит отметить, что в 2012 году коэффициент безработицы в Китае достиг 4,1%, не добравшись до правительственной плановой цифры 4,6%. Причем на таком уровне показатели держатся уже в течение 10 лет – с 2002 года коэффициент безработицы остается в пределах 3,9% - 4,3%.
«Проблема трудоустройства молодежи реально существует», - считает генеральный директор компании Optim Consult Евгений КОЛЕСОВ. «Компании работают в нестабильной экономической ситуации, в связи с чем весьма неохотно берут на работу новых, к тому же малоопытных, сотрудников. При этом следует понимать, что официальные цифры по безработице – лишь верхушка айсберга, в статистических сводках, например, не учитываются сельские жители, приехавшие в город на заработки», - говорит эксперт по Китаю.
Бывший премьер-министр КНР Вэнь ЦЗЯБАО отмечал, что воздействие глобального экономического кризиса на занятость населения продлится еще в течение достаточно долгого времени, спрос будет превышать предложение до тех пор, пока не наметятся стойкие положительные тенденции восстановления мировой и китайской экономики.
Между тем, по заявлению Министерства труда КНР, повышение занятости населения будет оставаться приоритетной задачей правительства на ближайшее время, при этом особое внимание планируется уделять созданию рабочих мест в малых предприятиях, еще более усиливающих свое особое значение в условиях экономических реформ.
Досье «ЗР»
Optim Consult – первая и крупнейшая официально зарегистрированная консалтинговая компания с российским капиталом в Китае. Предоставляет широкий спектр профессиональных услуг для бизнесменов из России и стран СНГ, заинтересованных в деловом сотрудничестве с Китаем. На сегодняшний день Optim Consult сотрудничает более чем с 400-ми китайскими производителями.
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