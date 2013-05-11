Власти индийского штата запретили туристам распивать алкоголь на пляжах

Туристический департамент западного Гоа запретил распитие спиртных напитков на пляже и нахождение на побережье с напитками в стеклянной таре.

На такие меры власти вынуждены были пойти из-за роста числа жалоб туристов, поранившихся об осколки в песке. Теперь туристы смогут выпить только в барах, включая заведения при гостиницах и хостелах, а на берег выносить алкогольные напитки запрещено. За соблюдением запрета будут следить служащие специального резервного батальона (Indian Reserve Battalion), которые наделены полномочиями конфисковать алкоголь и стеклянные бутылки.

Напомним, что это уже не первая мера, предпринятая в Гоа в борьбе за чистоту пляжных территорий. Ранее власти поселка Беталбатим подписали резолюцию, согласно которой туристы обязаны самостоятельно очищать пляж после вечеринок и пикников, пишет РИА "Новый Регион".

