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Власти индийского штата запретили туристам распивать алкоголь на пляжах
Туристический департамент западного Гоа запретил распитие спиртных напитков на пляже и нахождение на побережье с напитками в стеклянной таре.
На такие меры власти вынуждены были пойти из-за роста числа жалоб туристов, поранившихся об осколки в песке. Теперь туристы смогут выпить только в барах, включая заведения при гостиницах и хостелах, а на берег выносить алкогольные напитки запрещено. За соблюдением запрета будут следить служащие специального резервного батальона (Indian Reserve Battalion), которые наделены полномочиями конфисковать алкоголь и стеклянные бутылки.
Напомним, что это уже не первая мера, предпринятая в Гоа в борьбе за чистоту пляжных территорий. Ранее власти поселка Беталбатим подписали резолюцию, согласно которой туристы обязаны самостоятельно очищать пляж после вечеринок и пикников, пишет РИА "Новый Регион".
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