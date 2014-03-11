Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россияне устроили строительный бум в Таиланде
Мягкий климат и демократичные цены на жилье делают Таиланд привлекательным для покупателей недвижимости из России. Эту страну в качестве инвестиций в жилье полюбили и сотни приморцев. А доступные цены на недвижимость делают покупку домов и квартир в Стране улыбок более выгодной, сообщает портал Realty.Rbc.Ru.
Массовый интерес российского покупателя к приобретению недвижимости в Таиланде возник примерно в 20082009 гг., когда туристический поток из России в королевство начал увеличиваться на 4050% ежегодно. Большое число прямых авиарейсов сделало привлекательным приобретение относительно недорогой недвижимости у моря для россиян. В результате в курортных зонах Таиланда возник своеобразный «русский строительный бум». Этому также способствовала и низкая стоимость жилья, рекордно низкая стоимость содержания (коммунальные расходы примерно в 23 раза ниже российских) и отсутствие ежегодного налога на недвижимость.
По словам руководителя информационного отдела компании NeoThai Александра ДУБОВИЦКОГО, большая часть покупок россиян приходится на строящееся жилье класса ресорт в курортных зонах. Это комплексы с несколькими малоэтажными и среднеэтажными (до восьми этажей) корпусами, а в центральной части располагаются бассейны и зоны отдыха. Здесь в основном продаются небольшие квартирыстудии площадью около 25 кв. м и односпальные квартиры площадью 3440 кв. м. Стоимость таких проектов варьируется от 60 до 80 тыс. батов (61,882,4 тыс. руб.) за 1 кв. м.
Особым спросом пользуется строящееся жилье экономкласса в отдельно стоящих зданиях с минимальной инфраструктурой в виде минибассейна. Но количество подобных предложений стремительно падает по причине быстрого роста цен на землю и строительство в Таиланде. Сейчас подобные проекты появляются не больше одногодвух в год. Стоимость таких квартир составляет 40 тыс. батов (41,2 тыс. руб.) за 1 кв. м.
В курортных зонах Таиланда возник своеобразный «русский строительный бум. «Квартиры в высотных домах россияне покупают реже на них приходится около 25% покупок недвижимости в Таиланде россиянами, отмечает президент международного агентства недвижимости GordonRock Станислав ЗИНГЕЛЬ. Индивидуальные жилые дома и таунхаусы обеспечивают 5% всех сделок с участием граждан РФ.
Высотные многоэтажные комплексы класса люкс, с ценами, начинающимися от 100120 тыс. батов (103123,6 тыс. руб.) за 1 кв. м, наименее популярны у россиян, хотя спрос с их стороны на подобные проекты в 20122013гг. начал активно расти. «К моменту окончания строительства цены возрастают в среднем на 2030%, поэтому готовое жилье пользуется уже меньшим спросом», говорит Александр Дубовицкий.
«Активнее всего сделки заключаются в ценовом диапазоне от 2,5 до 3,5 тыс. долл. за 1 кв. м», добавляет российский эксперт, управляющий инвестициями в зарубежную недвижимость Игорь ИНДРИКСОНС.
Большинство россиян покупают недвижимость в Паттайе и в прилегающих регионах (Районг, БангСаре). Это места наиболее массового туризма, где можно найти жилье на любой бюджет. По данным GordonRock, на Паттайю приходится около 65% всех сделок среди россиян. «Средняя стоимость нового жилья в Таиланде в среднем на 20% выше, чем вторичного жилья», объясняет Станислав Зингель.
С большим отставанием по числу сделок следует самый дорогой курорт Пхукет, цены на котором часто на 50100% превышают аналоги в Паттайе. На остров приходится 20% сделок россиян в Таиланде.
Новости тематики
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Китайцы мечтают жениться на русских красавицах
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда