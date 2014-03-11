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Россияне устроили строительный бум в Таиланде

11 Марта 2014, 11:41 | В мире

Мягкий климат и демократичные цены на жилье делают Таиланд привлекательным для покупателей недвижимости из России. Эту страну в качестве инвестиций в жилье полюбили и сотни приморцев. А доступные цены на недвижимость делают покупку домов и квартир в Стране улыбок более выгодной, сообщает портал Realty.Rbc.Ru.

Массовый интерес российского покупателя к приобретению недвижимости в Таиланде возник примерно в 2008­2009 гг., когда туристический поток из России в королевство начал увеличиваться на 40­50% ежегодно. Большое число прямых авиарейсов сделало привлекательным приобретение относительно недорогой недвижимости у моря для россиян. В результате в курортных зонах Таиланда возник своеобразный «русский строительный бум». Этому также способствовала и низкая стоимость жилья, рекордно низкая стоимость содержания (коммунальные расходы примерно в 2­3 раза ниже российских) и отсутствие ежегодного налога на недвижимость.

По словам руководителя информационного отдела компании NeoThai Александра ДУБОВИЦКОГО, большая часть покупок россиян приходится на строящееся жилье класса ресорт в курортных зонах. Это комплексы с несколькими малоэтажными и среднеэтажными (до восьми этажей) корпусами, а в центральной части располагаются бассейны и зоны отдыха. Здесь в основном продаются небольшие квартиры­студии площадью около 25 кв. м и односпальные квартиры площадью 34­40 кв. м. Стоимость таких проектов варьируется от 60 до 80 тыс. батов (61,8­82,4 тыс. руб.) за 1 кв. м.

Особым спросом пользуется строящееся жилье экономкласса в отдельно стоящих зданиях с минимальной инфраструктурой в виде мини­бассейна. Но количество подобных предложений стремительно падает по причине быстрого роста цен на землю и строительство в Таиланде. Сейчас подобные проекты появляются не больше одного­двух в год. Стоимость таких квартир составляет 40 тыс. батов (41,2 тыс. руб.) за 1 кв. м.

В курортных зонах Таиланда возник своеобразный «русский строительный бум. «Квартиры в высотных домах россияне покупают реже ­ на них приходится около 25% покупок недвижимости в Таиланде россиянами, отмечает президент международного агентства недвижимости GordonRock Станислав ЗИНГЕЛЬ. Индивидуальные жилые дома и таунхаусы обеспечивают 5% всех сделок с участием граждан РФ.

Высотные многоэтажные комплексы класса люкс, с ценами, начинающимися от 100­120 тыс. батов (103­123,6 тыс. руб.) за 1 кв. м, наименее популярны у россиян, хотя спрос с их стороны на подобные проекты в 2012­2013гг. начал активно расти. «К моменту окончания строительства цены возрастают в среднем на 20­30%, поэтому готовое жилье пользуется уже меньшим спросом», ­ говорит Александр Дубовицкий.

«Активнее всего сделки заключаются в ценовом диапазоне от 2,5 до 3,5 тыс. долл. за 1 кв. м», ­ добавляет российский эксперт, управляющий инвестициями в зарубежную недвижимость Игорь ИНДРИКСОНС.

Большинство россиян покупают недвижимость в Паттайе и в прилегающих регионах (Районг, Банг­Саре). Это места наиболее массового туризма, где можно найти жилье на любой бюджет. По данным GordonRock, на Паттайю приходится около 65% всех сделок среди россиян. «Средняя стоимость нового жилья в Таиланде в среднем на 20% выше, чем вторичного жилья», ­ объясняет Станислав Зингель.

С большим отставанием по числу сделок следует самый дорогой курорт ­ Пхукет, цены на котором часто на 50­100% превышают аналоги в Паттайе. На остров приходится 20% сделок россиян в Таиланде.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: жилье  АТР  инвестиции  Таиланд  недвижимость 






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