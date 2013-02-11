Сообщения об угрозе цунами на русском языке больше не будут транслироваться на острове Пхукет

21 февраля на Пхукете пройдут очередные ежегодные учения – эвакуация на случай цунами.

В этом году для мероприятий выбран пляж Карон. Со слов вице-губернатора Пхукета Chamroen Tipayapongtada это связано с тем что пляж Карон является курортной зоной, достаточно протяженной и популярной у туристов, сообщает Рhuketrus.com

Учения будут проходить в два этапа – утро и поздний вечер. Будет дан старт началу эвакуации и ее завершении. Руководить учениями будет San Jantharawong, начальник местного департамента по предупреждению бедствий и ликвидации их последствий.

Однако для россиян есть и неприятные новости. В этом году сообщения о цунами не будут транслироваться на русском языке. Отсутствие сообщений на русском языке вызывает серьезную озабоченность в туристическом бизнесе, так как Россия в настоящее время является вторым по величине источником по турпотоку на Пхукете.

Особенно это вызывает недоумение при том, что сообщения о начале и завершении цунами переведены и будут транслироваться на английском, немецком, китайском и японском языках, пишет РИА "Новый Регион".

