www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

Сообщения об угрозе цунами на русском языке больше не будут транслироваться на острове Пхукет

11 Февраля 2013, 18:13 | В мире

21 февраля на Пхукете пройдут очередные ежегодные учения – эвакуация на случай цунами.

В этом году для мероприятий выбран пляж Карон. Со слов вице-губернатора Пхукета Chamroen Tipayapongtada это связано с тем что пляж Карон является курортной зоной, достаточно протяженной и популярной у туристов, сообщает Рhuketrus.com

Учения будут проходить в два этапа – утро и поздний вечер. Будет дан старт началу эвакуации и ее завершении. Руководить учениями будет San Jantharawong, начальник местного департамента по предупреждению бедствий и ликвидации их последствий.

Однако для россиян есть и неприятные новости. В этом году сообщения о цунами не будут транслироваться на русском языке. Отсутствие сообщений на русском языке вызывает серьезную озабоченность в туристическом бизнесе, так как Россия в настоящее время является вторым по величине источником по турпотоку на Пхукете.

Особенно это вызывает недоумение при том, что сообщения о начале и завершении цунами переведены и будут транслироваться на английском, немецком, китайском и японском языках, пишет РИА "Новый Регион".
 

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: туризм  Пхукет  Таиланд 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним18:38, 11.02.2013#

    Пора бы уже и не пускать за границу -если не знаешь английский ! А то стыдно до боли видеть наших соотечественников знающих два слова Хау мач и фиш . . . . . . . . . . . . . . . .

  • Псевдоним18:42, 11.02.2013#

    Все правильно-английский надо знать, но, с другой стороны, почему отменили извещение на русском, а на остальных языках оставили. По режнему попахивает холодной войной

  • Псевдоним20:02, 11.02.2013#

    В корне не верно, хотя сам не испытываю трудностей в при общении на аглицком. Тут скорее политический мотив в игнорировании русскаго языка. А всем лубителям ПУКета и прочих тайских прелестей пора призадуматься, - Вы там не желанные гости.

  • Псевдоним18:53, 11.02.2013#

    Тайцы дебилы, подзаколебали уже. Обосрутся ж без русских туристов - 50% турпотока. Как египтяне потом назад звать будут

  • Псевдоним19:34, 09.01.2016#

    Полностью согласна с отсутствием у них мозгов. На таких даунов даже обижаться грех. Вымрут - пофиг.

  • Псевдоним19:00, 11.02.2013#

    В Егурт незя там могут поджарить . . .

  • Vika02:35, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru