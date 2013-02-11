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Сообщения об угрозе цунами на русском языке больше не будут транслироваться на острове Пхукет
21 февраля на Пхукете пройдут очередные ежегодные учения – эвакуация на случай цунами.
В этом году для мероприятий выбран пляж Карон. Со слов вице-губернатора Пхукета Chamroen Tipayapongtada это связано с тем что пляж Карон является курортной зоной, достаточно протяженной и популярной у туристов, сообщает Рhuketrus.com
Учения будут проходить в два этапа – утро и поздний вечер. Будет дан старт началу эвакуации и ее завершении. Руководить учениями будет San Jantharawong, начальник местного департамента по предупреждению бедствий и ликвидации их последствий.
Однако для россиян есть и неприятные новости. В этом году сообщения о цунами не будут транслироваться на русском языке. Отсутствие сообщений на русском языке вызывает серьезную озабоченность в туристическом бизнесе, так как Россия в настоящее время является вторым по величине источником по турпотоку на Пхукете.
Особенно это вызывает недоумение при том, что сообщения о начале и завершении цунами переведены и будут транслироваться на английском, немецком, китайском и японском языках, пишет РИА "Новый Регион".
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Комментарии
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Vika02:35, 12.02.2013#
Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.
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Пора бы уже и не пускать за границу -если не знаешь английский ! А то стыдно до боли видеть наших соотечественников знающих два слова Хау мач и фиш . . . . . . . . . . . . . . . .