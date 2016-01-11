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Коллективную свадьбу 15 пар молодоженов отпраздновали в парке льда и снега в Харбине
11 Января 2016, 18:02 | В мире
6-ого января 2016 года 14 пар молодоженов из разных городов Поднебесной и одна пара из Украины совместно дали обет любви на 32-ой международной коллективной свадьбе льда и снега в Харбине. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
За 32 года 1071 пара молодоженов из разных стран мира открыли путь любви в мире льда и снега Харбина, пишет экономическая газета провинции Хэйлунцзян.
Молодожены из Украины ранее отпраздновали свадьбу на родине, но решили воспользоваться моментом и еще раз повторить обряд в Харбине.
После свадебной церемонии, молодоженов ждала фотосессия и свадебный банкет за счёт мэрии Харбина.
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Теги: харбин Украина свадьба хейлунцзян
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