Коллективную свадьбу 15 пар молодоженов отпраздновали в парке льда и снега в Харбине

6-ого января 2016 года 14 пар молодоженов из разных городов Поднебесной и одна пара из Украины совместно дали обет любви на 32-ой международной коллективной свадьбе льда и снега в Харбине. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

За 32 года 1071 пара молодоженов из разных стран мира открыли путь любви в мире льда и снега Харбина, пишет экономическая газета провинции Хэйлунцзян.

Молодожены из Украины ранее отпраздновали свадьбу на родине, но решили воспользоваться моментом и еще раз повторить обряд в Харбине.

После свадебной церемонии, молодоженов ждала фотосессия и свадебный банкет за счёт мэрии Харбина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.