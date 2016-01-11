У кошки Матроски появился конкурент

Кот Олли Оливер, поселившийся в британском супермаркете Sainsbury в городе Брокли, стал новой Интернет-знаменитостью, сообщает газета «Золотой Рог».

Первые фотографии кота в супермаркете появились в Сети еще в ноябре. Тогда он восседал на вершине прилавка с мрачным видом. Всем, кроме руководства магазина, кот понравился. Администрация супермаркета заявила, что кот живет в соседнем доме и приходит к ним ежедневно. Олли Оливеру запретили находиться в помещении по санитарным соображениям, передает англоязычное издание Mirror.

Однако два месяца спустя кот вернулся на прежнее место. Многие покупатели стали приходить в магазин только для того, чтобы посмотреть на знаменитого Олли Оливера. Руководству супермаркета пришлось «сдать» полку в распоряжение пушистого животного.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.