Вещи, которые больше недоступны среднему классу

Нет-нет. Речь в материале пойдет вовсе не о России, погруженной по уши в экономический кризис и ведущей санкционную войну с Западом. Мы о США. Итак, средний класс Америки - большая часть работников физического и умственного труда страны, или так называемые «белые и синие воротнички», - все чаще сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Что, в общем-то, не случайно.

Пятьдесят лет назад самым большим работодателем Америки была компания General Motors, где рабочие получали эквивалент $50 в час (в сегодняшних деньгах). Сегодня самый большой работодатель – торговая сеть Wal-Mart – платит примерно $8 в час.

Газета USA Today составила список того, что средний класс уже не может себе позволить, причем в рейтинг вошли простые, но крайне необходимые для современного человека вещи и услуги.

Отпуск

Отпуск (поездка и отдых где-либо) стал чрезвычайно дорогой вещью, которую человек со средним заработком не может себе позволить, не принося в жертву что-то другое.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, 54% американцев в этом году отказались от дорогих покупок (таких как телевизор или другая электроника), чтобы позволить себе отпуск.

Другие ограничили себя в посещении кинотеатра (47%), уменьшили количество или полностью отказались от походов в ресторан (43%) или отложили покупку недорогих предметов, таких как новая одежда (43%).

Новый автомобиль

Очень немногие из тех, кто имеет средний доход, могут позволить себе сегодня новый автомобиль.

Согласно данным портала Interest.com, средняя цена на новый автомобиль в Америке в 2013 г. составила $32 086, что делает его практически недосягаемым для представителя среднего класса. Даже при покупке в кредит ежемесячный взнос будет отнимать значительную часть его зарплаты.

Расплатиться с долгами

Более 160 млн американцев имеют кредитные карточки, причем средний держатель имеет как минимум три кредитные карточки. Среднее домохозяйство США имеет более $15 тыс. долга по кредитным карточкам, утверждает Debt.org.

Американцы имеют не только огромный долг по кредиткам, но также платят по ипотеке, студенческому кредиту, гасят медицинский долг и кредит на покупку автомобиля. Долг среднего американца растет быстрее, чем его доход.

В 1980 г. потребительский долг на человека составлял $1 540, или 7,3% от дохода среднего домохозяйства ($21 100). В 2013 г. потребительский долг на человека достиг $9 800, или 13,3% от дохода среднего домохозяйства ($72 600). Таким образом, долг рос на 70% быстрее, чем доход с 1980 по 2013 гг.

Сбережения на «черный день»

Для того чтобы достичь определенного уровня финансовой безопасности, необходимо иметь сбережения на «черный день», которые выручат в случае потери работы, серьезной болезни или других катастрофических событий.

Лишь один из четырех представителей среднего класса Америки имеет сбережения, которых достаточно как минимум на шесть месяцев жизни.

Пенсионные сбережения

Если вы достигли пенсионного возраста с небольшими сбережениями или вообще их не имеете, государственной пенсии (Social Security), скорее всего, не будет достаточно для покрытия всех необходимых расходов.

Примерно 20% американцев в возрасте, близком к 65 годам, не имеют никаких сбережений, а большинство (59%) беспокоятся, что не имеют достаточно средств на старость, утверждает Gallup Poll.

Между тем, почти половина тех, кто не откладывает на пенсию, заявляют, что у них просто нет для этого денег.

Медицинское обслуживание

Согласно данным журнала Forbes, работники крупных компаний, причисляющие себя к среднему классу, должны платить «почти $5 тыс. страхового взноса, доплату, не страхуемый минимум и другие формы совместного страхования».

В последние годы эта сумма стала слишком тяжелым бременем для работающих американцев. Примерно 66% домохозяйств заявляют, что им приходится выбирать между покупкой еды или медицинскими обслуживанием, причем 31% должен делать этот выбор каждый месяц.

Лечение зубов

Согласно данным министерства здравоохранения и социального обеспечения американцы ежегодно тратят $64 млрд на лечение зубов, из которых лишь 4% оплачиваются правительством. Примерно 108 млн граждан не имеют «зубной» страховки.

Примерно один из четырех американцев в возрасте от 20 до 60 лет имеет проблемы с зубами, но не идет к дантисту.

Очень часто американцы покупают медицинскую страховку и отказываются от «зубной» страховки, так как она слишком дорогая. Кроме того, даже самые лучшие «зубные» страховые программы покрывают лишь 50% стоимости наиболее дорогих процедур (как, например, установка коронки или моста).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.