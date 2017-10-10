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Бизнес-гороскоп: Близнецы могут поесть в ресторане за двоих
Гороскоп на неделю с 10 по 15 октября
ОВЕН. Не стоит сейчас тратить много денег на отдых, скоро вам могут понадобиться значительные средства на учебу или развитие дела. Финансовая стабильность может быть нарушена из-за необдуманных трат во вторник. Суббота благоприятна для пополнения гардероба.
ТЕЛЕЦ. В понедельник вам может сопутствовать удача в делах, связанных с неким финансовым риском. Однако знайте меру и не ставьте на кон слишком много. Постарайтесь разобраться со старыми долгами, и не заводите новых, чтобы не навлечь на себя неприятностей.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачный период. Не экономьте на приятных впечатлениях. Отведайте новое блюдо в ресторане с красивыми видом. Вам нужно набраться сил и энергии для новых проектов. Вскоре вам предложат выгодную подработку.
РАК. Ваши финансовые ресурсы пополнятся. Однако постарайтесь не увлекаться приобретениями, так как это может нанести ощутимый урон вашему бюджету. Сейчас лучше копить на крупную покупку.
ЛЕВ. Финансовое положение стабильно. Возможно, вы получите неожиданные деньги. Не бросайте их на ветер и не тратьте по пустякам, а пока приберегите. В среду и четверг будьте готовы к новым заданиям начальства.
ДЕВА. Финансовые проблемы могут не позволить вам совершить запланированные покупки. Но не стоит под этим предлогом отказываться от путешествия и отдыха, если в планах имеются такие пункты. В конце концов, деньги можно и занять.
ВЕСЫ. В начале недели вы, конечно, будете держаться на плаву в море финансов, но не более того. Друзья готовы прийти к вам на помощь. Во второй половине недели можете обратиться к начальству с просьбой о повышении жалования.
СКОРПИОН. В понедельник благоприятны командировки и поездки. Также возможны денежные поступления. В среду и четверг порадуйте себя покупкой или развлекитесь в приятной компании. В пятницу и в выходные забудьте о делах - отдыхайте.
СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение не вызывает особого беспокойства. В среду будут удачными и выгодными приобретения. В остальные дни недели желательно быть экономнее, и не растрачивать деньги на мелкие ненужные покупки. В субботу и воскресенье лучше не давать и не брать деньги в долг.
КОЗЕРОГ. В понедельник ваша бескомпромиссность и нежелание ничего менять в профессиональном плане могут сыграть с вами злую шутку. Удачная идея, высказанная в среду, позволит вам в последующие дни недели улучшить материальное положение, если, конечно, вы возьметесь ее реализовывать.
ВОДОЛЕЙ. В среду возможна встреча с человеком, который окажется полезным в вашей профессиональной деятельности. Во второй половине недели вероятны незначительные денежные поступления, которые, впрочем, быстро поглотят ваши возросшие хозяйственные расходы.
РЫБЫ. Есть вероятность найти новый источник дохода, он может быть кратковременным, но вполне вас устроит. Бизнесмены могут столкнуться с внезапными переменами в кадровом составе своей фирмы. Финансовые ресурсы постарайтесь тратить с умом и максимальной выгодой. Нужно все просчитать.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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