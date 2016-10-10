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Русские мужчины вошли в топ-3 самых некрасивых в мире
Согласно статистике одного из популярных иностранных сайтов знакомств, в топ-3 самых некрасивых мужчин вошли представители России, Великобритании, а также Польши. Всего 9% пользователей сайта выразили свою симпатию по отношению к россиянам. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения в СМИ.
Впрочем, Англии не повезло больше, поскольку в тройку самых некрасивых вошли и женщины, проживающие в королевстве. Также незначительную поддержку публики получили дамы из Новой Зеландии и Австралии.
Что же до мужчин, которых пользователи сайта знакомств сочли настоящими красавцами, то проживают они в Швеции, Дании, а также Бразилии. Наиболее привлекательные представительницы прекрасного пола обитают на просторах Швеции, Норвегии и Ирландии. При этом эксперты портала BeautifulPeople отмечают, что исследование не носит глобального значения.
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