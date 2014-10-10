В начале ноября на Землю рухнут два советских спутника

В первой половине ноября на Землю могут упасть два отработавших советских спутника, сообщает американская Система контроля космического пространства.



Ориентировочная дата падения «Космоса-1939», спутника дистанционного зондирования Земли, 3 ноября. Также ожидается, что спутник радиотехнической разведки «Космос-1441» прекратит баллистическое существование 11 ноября, пишет «Интерфакс».



Поверхности Земли смогут достичь только отдельные несгоревшие в атмосфере фрагменты спутников.

ZRPRESS.RU, Владивосток.