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В начале ноября на Землю рухнут два советских спутника
10 Октября 2014, 10:43 | В мире
В первой половине ноября на Землю могут упасть два отработавших советских спутника, сообщает американская Система контроля космического пространства.
Ориентировочная дата падения «Космоса-1939», спутника дистанционного зондирования Земли, 3 ноября. Также ожидается, что спутник радиотехнической разведки «Космос-1441» прекратит баллистическое существование 11 ноября, пишет «Интерфакс».
Поверхности Земли смогут достичь только отдельные несгоревшие в атмосфере фрагменты спутников.
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