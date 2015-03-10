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Владивосток попал в ТОП-10 городов мира с видом на океан

10 Марта 2015, 14:59 | В мире

Владивосток попал в список ТОП-10 городов мира с чудесными видами на океан, по версии знаменитого журнала National Geographic. В этот же список вошли такие города, как Сан-Диего, Тель-Авив, Марсель и Таллинн, сообщает газета «Золотой Рог».

Владивосток стал единственным российском городом в этом списке. Даже Санкт-Петербург и Калининград не смогли составить конкуренцию ночному виду на Золотой мост.

«Российское окно на Восток, база Тихоокеанского флота, военные корабли которого можно наблюдать, прогуливаясь по берегам Золотого Рога. Конечный пункт Транссибирской железнодорожной магистрали, от которого до Москвы больше 5 000 миль - 8,047 км», - такими восторженными словами описывают Владивосток в журнале National Geographic.

Появление Владивостока в столь именитом издании говорит о том, что изменения последних лет не прошли незамеченными для иностранцев, а имидж города в глазах мировой общественности становится все более позитивным.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: National Geographic

Автор:
Теги: владивосток  national geographic  топ-10  oceanfront cities 



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Комментарии

  • Валеротрон15:45, 10.03.2015#

    вы бы ссылочку кинули или фото с журнала если сами читали - а то шляпой попахивает. . .

  • Псевдоним15:46, 10.03.2015#

    дурацкий рейтинг

  • Редакция16:24, 10.03.2015#

    Ссылка на фото и статью есть. Кликните на Фото: National Geographic

  • Псевдоним16:45, 10.03.2015#

    имидж города в газах , это уж точно!! :-D :-D

  • Коллеги17:04, 10.03.2015#

    Что ж вы с Примы заметку взяли и не сослались? Если было лень самим писать. Мы про вас были более высокого мнения

  • Редакция22:03, 10.03.2015#

    Заметка переведена с английского с сайта National Geografic. Фото: National Geographic - нажать и попадете на статью.

  • Коллеги12:13, 11.03.2015#

    Настаиваете, что заметку сами пеервели, а не стырили текст? А может зайдете на Приму и сравните? Есть моменты, которые невозможно не заметить.

  • Псевдоним14:45, 11.03.2015#

    а с чего вы взяли, что не прима и краевая администрация у ЗР скоммуниздили?

  • 118:00, 11.03.2015#

    Какие моменты? На Приме даже нет прямого перевода - просто творчество на тему фото известного им фотографа и того, как прекрасен Владивосток.

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