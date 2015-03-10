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Владивосток попал в ТОП-10 городов мира с видом на океан
Владивосток попал в список ТОП-10 городов мира с чудесными видами на океан, по версии знаменитого журнала National Geographic. В этот же список вошли такие города, как Сан-Диего, Тель-Авив, Марсель и Таллинн, сообщает газета «Золотой Рог».
Владивосток стал единственным российском городом в этом списке. Даже Санкт-Петербург и Калининград не смогли составить конкуренцию ночному виду на Золотой мост.
«Российское окно на Восток, база Тихоокеанского флота, военные корабли которого можно наблюдать, прогуливаясь по берегам Золотого Рога. Конечный пункт Транссибирской железнодорожной магистрали, от которого до Москвы больше 5 000 миль - 8,047 км», - такими восторженными словами описывают Владивосток в журнале National Geographic.
Появление Владивостока в столь именитом издании говорит о том, что изменения последних лет не прошли незамеченными для иностранцев, а имидж города в глазах мировой общественности становится все более позитивным.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото: National Geographic
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вы бы ссылочку кинули или фото с журнала если сами читали - а то шляпой попахивает. . .