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Что необходимо сделать, чтобы оформить гражданство России

10 Января 2013, 21:12 | В мире

Получить гражданство России желают многие жители стран, некогда входивших в состав СССР, а также иностранные граждане других стран, так как это даёт право на социальную государственную поддержку и открывает широкий спектр возможностей, чтобы жить, работать и пользоваться различными правами на территории Российской Федерации.

Но само получение гражданства России подразумевает прохождение определённой процедуры, которая для жителей стран бывшего СССР проводится по упрощённой схеме и состоит из нескольких этапов.

В первую очередь необходимо въехать на территорию России и встать на миграционный учёт в органах УФМС. Адреса ближайших отделений вы можете узнать на официальном сайте миграционной службы.

Затем следует оформить разрешение на временное проживание, срок которого составляте 3 года.

Следующая ступень – оформление вида на жительства сроком на 5 лет.

В заключение проводится оформление гражданства РФ при рассмотрении соответствующего заявления  органах УФМС.

Несмотря на то, что данная процедура для граждан стран бывшего СССР значительно упрощена, для достижения конечного результата придётся потратить много времени и сил. Ускорить процесс и взять ответственность за получение российского паспорта  на себя предлагают специальные юридические организации, ведь в этом вопросе существует масса поправок к основному закону о получении гражданства РФ. Так, например, есть категории граждан, которым не требуется оформлять вид на жительство, а можно незамедлительно подать документы для оформления гражданства России. К данным категориям относятся: нетрудоспособные граждане стран бывшего СССР или лица без гражданства, зарегистрированные по месту жительства в России по состоянию на 1 июля 2002 года; ветераны Великой Отечественной войны – граждане стран бывшего СССР, - проживающие на территории Российской Федерации на протяжении нескольких лет. Стоить помнить, что на все вопросы вам смогут ответить при личном посещении отделений УФМС.

Независимо от региона Управление миграционной службы ежегодно определяет численность лиц, которым возможна выдача российского гражданства в текущем году, остальные претенденты попадают под квоту, что означает продление сроков ожидания, ведь, как правило, желающих значительно больше. Главное, вовремя позаботиться о сборе необходимых документов, иметь установленные законом основания и чётко следовать поставленной цели.

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Теги: оформление гражданства РФ  получить гражданство России  получение гражданства России 



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