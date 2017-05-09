Бизнес-гороскоп: Девы будут ходить по лезвию бритвы

Гороскоп на неделю с 9 по 14 мая

ОВЕН. На этой неделе финансовая сторона вашей жизни потребует четкого планирования. В понедельник вероятны финансовые расходы, связанные с отдыхом и развлечениями. В четверг желательно не подписывать соглашения и деловые бумаги.

ТЕЛЕЦ. Вам понадобится осторожность и интуиция, чтобы разобраться с подводными течениями и сплетнями, которые могут оказаться самой серьезной преградой бизнесу на этой неделе. Впрочем, не исключено, что вы сможете обратить ситуацию в свою пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Довольно удачная неделя, вас ждут крупные финансовые поступления. К тому же не будет трат, о которых вам впоследствии пришлось бы жалеть. Банковские операции пройдут быстро и успешно. Хорошее время для того, чтобы найти себе интересную творческую подработку.

РАК. На этой неделе не стремитесь зарабатывать больше во что бы то ни стало. Важно хорошо научиться делать свое дело, и деньги придут сами собой. Не стесняйтесь их тратить для достижения поставленных целей, не копите, и не экономьте, если для рывка вперед нужны средства.

ЛЕВ. Благоприятное время для поиска новой работы и укрепления стабильности финансового положения. Похоже, пора представить свой стратегический бизнес-план. В выходные приобретите для себя что-нибудь новое, о чем давно мечтали.

ДЕВА. Чтобы сохранить привычный уровень доходов, вам придется балансировать на лезвии бритвы. Будьте очень внимательны, не ошибитесь в оценке ситуации. Не исключено, что что-то придется менять. Возможно, придется больше работать. В конце недели лучше не предпринимать никаких серьезных деловых решений.

ВЕСЫ. Достаточно удачная и гармоничная в финансовом плане неделя. В среду может поступить важная информация. Четверг принесет новые денежные поступления. В воскресенье будьте осторожны с покупками, лучше перенести поход в магазин на другой день.

СКОРПИОН. В среду вероятны крупные денежные поступления. Вам удастся укрепить свой авторитет и показать впечатляющие результаты. Возможно, вам даже предложат повышение по службе. Работодатели будут сами вас искать и завалят прибыльными предложениями. В воскресенье будут удачны необходимые покупки для семьи.

СТРЕЛЕЦ. Финансовая неделя вполне стабильна. Возможны незначительные денежные поступления, которые, правда, быстро исчезнут - после пары походов в магазин. Но в четверг может поступить прибыльное предложение, которое звезды советуют принять.

КОЗЕРОГ. Ваши финансовые успехи напрямую будут зависеть от прилагаемых вами усилий. Ситуации, когда другие работают, а вы получаете прибыль, точно не будет. В четверг будьте внимательны при подписании договоров, одна маленькая ошибка может вам очень дорого стоить. В пятницу будут удачны мелкие покупки, а крупные лучше перенести на выходные дни.

ВОДОЛЕЙ. Пропорционально вашим усилиям и добросовестности будет расти уровень вашего благосостояния. Правда, медленно. Не забывайте вовремя вносить плату по ипотеке. Среда - не самый удачный день для заключения сделок и оформления новых кредитов.

РЫБЫ. Понедельник - удачный день для составления финансовых планов на ближайшее будущее. В четверг возможно некоторое обольщение в сфере финансов, подойти к новым предложениям стоит критически. В субботу или воскресенье не исключено улучшение материального положения. Выходные благоприятны для отдыха в кругу семьи.