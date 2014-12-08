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Роскосмос сообщил об обнаружении опасного астероида
Потенциально опасный астероид 2014 UR116 обнаружил профессор МГУ Владимир Липунов при помощи российской роботизированной сети телескопов, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Размер небесного тела больше астероида Апофис, первое сближение которого с Землей может произойти уже через 15 лет.
Однако точного ответа на вопрос, насколько серьезно угрожает Земле этот астероид, пока нет. «Оказалось что это астероид с диаметром примерно 370 метров, чуть побольше Апофиса [около 300 метров]. Но ясно, что это три сотни метров минимум. Это примерно более опасный, более мощный взрыв будет, если упадет на Землю, чем челябинский, скажем, астероид», – цитирует пресс-служба Липунова.
По его мнению, сейчас необходимо уточнять орбиту астероида. По его словам, период небесного тела составляет три года. «То есть через три года он опять будет пересекать орбиту Земли. За ним надо постоянно следить. Потому что одна ошибка – и, как говорится, катастрофа. Последствия могут быть очень серьезные», – предостерег Липунов.
Как полагают астрономы, главным «поставщиком» опасных для Земли объектов является пояс астероидов, который находится между орбитами Юпитера и Марса.
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