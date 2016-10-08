Ученые выяснили, в каком возрасте нужно вступать в брак, чтобы не развестись

С помощью очередного исследования ученые решили узнать какой идеальный возраст для женитьбы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, по мнению специалистов, пары, которые поженились слишком молодыми в большинстве случаев разводятся, поэтому они рекомендуют идти в ЗАГС в более зрелом возрасте.

Эксперты проанализировали статистику разводов в разных странах мира в период с 2OO6 по 2O1O год. В итоге оказалось, что тридцать два процента пар, которые вступили в брак до того, как им исполнилось двадцать лет, разводятся. А двадцать процентов супругов подают на развод в возрасте от двадцати до двадцати четырех лет.

Учитывая все показатели, специалисты рассчитали, что создавать семью нужно примерно в тридцать лет. В эти года люди уже зрелые и самостоятельные, а также имеют цели и перспективы.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.