Доступ к Интернету признали одним из базовых прав человека

В Совете по правам человека ООН одобрили резолюцию, осуждающую те страны, которые преднамеренно блокируют интернет-соединение своих граждан. Эта резолюция основывается на ранее выработанных утверждениях о цифровых правах, согласно которым все права людей должны соблюдаться и в сети, в том числе и право на свободу выражения. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".



Эта резолюция не имеет принуждающей силы и обладает рекомендательным характером, однако она может использоваться для давления на правительства и придаст больше веса действиям защитников цифровых прав по всему миру.



За последние несколько месяцев руководство различных стран все чаще стало ограничивать доступ своих жителей к интернету и телефонной связи, особенно после таких экстренных ситуаций, как террористические атаки или в политических целях во время забастовок. Несмотря на то что у этих мер могут быть благие намерения, западное общество почти единогласно считает, что права на доступ к интернету нужно защищать.



Резолюцию приняли большинством голосов, против проголосовали только Китай, Саудовская Аравия, Южная Африка, Индия и Россия. Что любопытно, портал The Verge, опубликовавший эту новость, причислил Южную Африку к демократическим государствам, тогда как России досталось звание страны с "авторитарным режимом".В России государственный контроль над интернет-трафиком осуществляться не будет. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в марте этого года.



"Никакого контроля трафика, контента, о том, как ходит информация, ничего подобного не предполагается", — пояснил Никифоров. До этого сообщалось, что Минкомсвязи разработало законопроект о государственном контроле над прохождением интернет-трафика на территории России.



То, что проект поправок в законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации" существует, ранее подтвердил чиновник профильного ведомства и сотрудники нескольких крупных операторов связи и интернет-компаний.



В середине февраля также стало известно, что в администрации президента РФ разрабатывают государственный удостоверяющий центр (УЦ), который будет выдавать сайтам в российском сегменте интернета (рунете) SSL-сертификаты. Такие сертификаты используются для шифрования данных и идентификации сайта при установлении защищенного https-соединения.



SSL-сертификаты используют интернет-магазины, платежные системы, а также некоторые государственные порталы, где пользователь вводит свои персональные данные. "На государственном портале gosuslugi.ru используется SSL-сертификат, выданный УЦ американской компании Comodo, а на портале ФНС nalog.ru — SSL-сертификат от компании Thawte, принадлежащей Symantec. Если они по какой-то причине отзовут эти сертификаты, это может поставить под угрозу защищенную передачу данных в рунете", — рассказал источник "Коммерсанту".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.