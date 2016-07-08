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2017 год наступит позже, чем 2016

08 Июля 2016, 11:11 | В мире

Новый 2017 год наступит на секунду позже из-за синхронизации атомного и астрономического времени, сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на Военно-морскую обсерваторию США.

Сообщается, что 2016 год продлится чуть дольше из-за необходимости скорректировать время. К последней минуте 31 декабря будет добавлена одна секунда. Это необходимо для синхронизации так называемого универсального координированного времени (UTC) и астрономического времени (UT1).

Около полувека назад были созданы атомные часы, и ученые получили возможность точного измерении времени. Тогда и было установлено, что оно непостоянно. Выяснилось, что Земля вращается вокруг своей оси неравномерно и совершает оборот за разные промежутки времени. В результате накапливается разница между UTC и UT1. Если их не синхронизировать, то через несколько веков сдвинутся календарные даты.

Разницу отслеживает Международная служба вращения Земли (IERS), базирующаяся в Париже. Она оценивает параметры вращения и координат нашей планеты и отвечает за поддержание всемирного времени, включая добавление дополнительных "високосных" секунд ко времени UTC. Кстати, в последний раз секунду добавляли к длительности дня 30 июня 2015 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ученые  новый год 






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Комментарии

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